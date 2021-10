Kirchbichl unterliegt in Kematen – Union Innsbruck dreht 0:2 gegen Kematen klar

Details Dienstag, 19. Oktober 2021 02:08

Der SV Kematen fightet in der 14. Runde der Tirol Liga um den Anschluss an die Tabellenspitze, zu Gast ist der SV Kirchbichl, der sensationell begonnen hat, aber dem jetzt - wie Trainer Thomas Fleidl es ausdrückt - die Körner ausgehen. Kematen gewinnt mit 2:0 und bleibt damit an Mils und der SPG Silz/Mötz dran. Die Generali Union Innsbruck schafft nach einem 0:2 Rückstand in den letzten zwanzig Minuten den Dreier gegen Zirl – das 5:2 lässt die Union zu Zirl punktemäßig aufschließen. Trotzdem die Lage für Zirl und die Union am Tabellenende bedenklich – fünf Punkte fehlen auf den rettenden Platz. Tabellenletzter ist nach wie vor Zams, nach einem 0:3 in Völs und vier Zählern Rückstand auf die Union und Zirl. Zams allerdings mit einem Spiel weniger – das Heimspiel gegen Kundl wird am 20. Oktober 2021 um 20 Uhr nachgetragen.

Kirchbichl fehlen im Finish die Körner!

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollten wir gegen Kematen wieder punkten. Die Erkenntnis: Wir taumeln der Winterpause entgegen. Ich bin froh, dass wir nur noch ein Spiel in der Meisterschaft haben, da unser Spiel - zumal eine Wintervorbereitung nicht möglich war - sehr intensiv war und ist. Wir werden uns aber von unserer Marschroute nicht abbringen lassen. Durch eine lange Krankheitsphase vieler meiner Jungs fehlen uns im Endspurt einfach die letzten Körner. In Anbetracht dessen, hätte ich mir eine andere Auslosung gewünscht.

In Kematen habe ich ein Spiel mit zwei verschiedenen Halbzeiten gesehen. In der ersten Halbzeit war mein Team erschreckend schwach, doch auch der Gegner konnte sich keine nennenswerte Torchance herausspielen. Das Tor in der zwölften Minute haben wir uns selbst geschossen – Sam Abfalterer hat es für Kematen exekutiert.

In der zweiten Halbzeit zeigte mein Team ein anderes Gesicht und verbuchte fünf bis sechs hundertprozentige Torchancen. Leider belohnten wir uns nicht. Kematen blieb durch Konter gefährlich. Einen davon nutzten sie dann zum 2:0 Endstand – Torschütze war Misel Kalinovic in der Nachspielzeit.

Am Ende wäre, meiner Meinung nach, ein Unentschieden verdient gewesen. Leider belohnen wir uns in den guten Phasen des Spiels gegen die Topteams der Liga nicht. So müssen wir uns wohl mit einem Mittelfeldplatz über die Winterpause abfinden.

Fazit: Noch haben wir ein Spiel zu spielen. Das Derby gegen Kundl könnte nochmals richtungsweisend für uns werden. Dass wir dreiundzwanzig Punkte haben, haben wir uns selber eingebrockt-und das im positiven Sinn. Keiner hätte das vor der Saison gedacht. Vielen sahen den SV Kirchbichl auf einem Abstiegsplatz. Ich stelle mich schützend vor meine Mannschaft und bin nach wie vor stolz auf sie. Bis jetzt habe ich noch keinen Gegner gesehen, gegen den wir absolut chancenlos waren!“

Alireza Karimi mit Hattrick binnen zwanzig Minuten für die Union gegen Zirl

Armin Winterle, Co-Trainer Generali Union Innsbruck: „Das Spiel beginnt mit einem 0:2 Rückstand aus dem Nichts. Ein Eigentor in der 18. Minute und das 0:2 durch Muamer Music nach einem 25 Meter Schuss und Tormannfehler brachten wir uns in eine äußerst schwierige Situation. Dann aber eine rote Karte für den Goalie der Gäste wegen Torchancenverhinderung und ein Strafstoß für uns – Stefan Milenkovic trifft zum 1:2. Unglaubliche Leistung in der zweiten Hälfte. Wir konnten das Spiel noch ganz klar drehen. Im Finish der Ausgleich in der 71. Minute durch Alireza Karimi, die 3:2 Führung von Marko Stokic in der 78. Minute und ein Doppelpack von Alireza Karimi. Am Ende ein ganz klarer und extrem wichtiger 5:2 Erfolg. Die Mannschaft hat eine super Moral gezeigt – echt top!“

Bester Spieler Generali Union Innsbruck: Alireza Karimi

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!