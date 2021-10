Nullnummer im Derby zwischen Kichbichl und Kundl

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 14:33

Der SC Holz Pfeifer Kundl und der SV Kirchbichl sind ausgezeichnet in die neue Saison der Tirol Liga 21/22 gestartet. Im letzten Spiel der Hinrunde trafen sich beide Mannschaften zum Derby in Kirchbichl, aber es war schon bei beiden Mannschaften ein wenig die Luft draußen. Kein wirklich schlechtes Tirol Liga Spiel, aber von den Sitzen hat es auch kaum jemanden gerissen. Gefehlt haben auch die Tore und so gibt es für beide Teams je einen Punkte. In Summe können aber beide Teams mit der Hinrunde sehr zufrieden sein. Kundl auf Platz vier, Kirchbichl zwei Punkte zurück auf Platz sechs. Am 26. Oktober 2021 gibt es noch für beide Teams den Kehraus für 2021 im Tirol Cup. Kundl spielt um 11 Uhr in Alpbach und Kirchbichl steht vor einer wesentlich schwereren Aufgabe – um 14 Uhr ist der Völser SV zu Gast.

Es fehlen die letzten Körner

Thomas Fleidl, Trainer SV Kirchbichl: „Derby-Stimmung am letzten Spieltag der Hinrunde. Besser geht es eigentlich nicht. Schade, dass unsere Tribüne noch nicht fertig ist, trotzdem schafften es rund 400 Zuschauer in die SVK-Arena. Leider konnten beide Mannschaften nicht mit Toren dienen. Nach einem guten Beginn der Gäste, die vor allem durch Standardsituationen gefährlich waren, fand meine Mannschaft ab der 20. Minute besser ins Spiel. Zwei bis drei Halbchancen konnten wir verbuchen, ohne aber wirklich Gefahr auszustrahlen.

In der zweiten Hälfte wurden wir dann stärker, konnten uns aber nicht mit einem Tor belohnen. Wir hatten Kundl zwar im Griff, trotzdem glaube ich, dass am Ende das 0:0 gerecht ist. Es war kein überragendes Tiroler-Liga Spiel. Man sah beiden Mannschaften an, dass sie in der Hinserie viel investiert hatten. Am Ende fehlten bei beiden Teams einfach die letzten Körner. Jetzt haben wir kommende Woche noch das Cup-Spiel gegen Völs und dann freuen wir uns auf die wohlverdiente Winterpause, in der Hoffnung, dass wir ab Jänner eine "normale" Vorbereitung genießen können.

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „In einem eher mäßigem Derby trennten sich der SV Kirchbichl und der SC Pfeifer Holz Kundl mit 0:0. Das Remis geht in Ordnung, Kundl war in Halbzeit eins besser, nach dem Wechsel waren die Gastgeber tonangebend. Beide Teams hatten Chancen auf den Sieg, die Offensivkräfte hatten allerdings ihr Visier nicht gut eingestellt, darum blieb es beim torlosen Remis.“

Beste Spieler SV Kirchbichl: Soma Molnar (RV), Dominic Stampfl (MF) und Fabio Mitterer (MF)

