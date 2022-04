Drei Tore von Lukas Hagleitner und Doppelpack von Florian Jünemann für den IAC gegen Zirl

Details Samstag, 30. April 2022 02:14

Youngster Florian Jünemann hat einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass der Innsbrucker AC am Ende doch klar und ungefährdet mit 5:2 gegen den FC Zirl zum Auftakt der 22. Runde der Tirol Liga gewonnen hat. Drei Treffer steuert Lukas Hagleitner bei, das Spiel selbst war kein Leckerbissen, beide Mannschaften aber sehr engagiert und kampfstark.

Innsbrucker AC vs. FC Zirl - Tirol Liga 29.4.2022 - Foto: Daniel Schönherr

IAC tut sich speziell in der Offensive schwer!

Zirl ist sieben Spiele schon ohne Punkt, der Abstand zum rettenden Platz in der Tabelle beträgt bereits elf Punkte. Das liegt vor allem an der Performance der Union Innsbruck im Frühjahr 2022, die den Anschluss zum Tabellenmittelfeld geschafft hat. Der Innsbrucker AC auf Platz sieben der Tabelle, mit drei Niederlagen und zwei Siegen in den letzten fünf Partien. Es läuft also auch eher durchwachsen, aber gegen Zirl ist der IAC natürlich Favorit. Die Auftaktpartie der 22. Runde der Tirol Liga vor an die 200 Zuschauern und Fans kein fußballerischer Leckerbissen, aber von beiden Seiten sehr engagiert und kämpferisch geführt. Der IAC tut sich relativ schwer, man merkt dass die Mannschaft doch ziemlich verunsichert ist, speziell wenn es mit Nachdruck nach vorne gehen soll. Von Zirl ist offensiv in Hälfte eins kaum etwas zu sehen, der IAC hat zwei bis drei recht gute Möglichkeiten. So geht die 1:0 Führung zur Pause durch einen Treffer von Florian Jünemann in der 17. Minute durchaus in Ordnung,

In der zweite Hälfte dauert es eine Viertelstunde bis zur Vorentscheidung. Ein Doppelschlag des IAC durch Lukas Hagleitner und Florian Jünemann lässt den IAC auf 3:0 davonziehen. Die Hoffnung von Zirl das Spiel doch wieder spannend zu machen, währt nur kurz – 1:3 in der 69. Minute durch Dario Dubravac, aber Lukas Hagleitner erstickt in der 72. Minute diese Hoffnungen mit dem 4:1 für den IAC im Keim. Daniel Fankhauser für Zirl und abermals Lukas Hagleitner treffen im Finish. Am Ende ein klarer 5:2 Erfolg des Innsbrucker AC ohne spielerisch zu überzeugen.

Beste Spieler Innsbrucker AC: Florian Jünemann, Lukas Hagleitner

Michael Messner, Trainer Innsbrucker AC: „Ein wichtiger Sieg für uns! In den letzten Runden ist ganz einfach das Selbstverständnis abhanden gekommen, viele verletzte Spieler, aber auch kein gutes Spiel heute. Das wichtigste sind die drei Punkte, speziell nach vorne tun wir uns aktuell sehr schwer. Wir haben ganz sicher einen kleinen Einbruch im Team nach der langen, sehr erfolgreichen Zeit, aber da müssen wir uns gemeinsam herausziehen! Die beiden Treffer von unserem Youngster haben mir natürlich sehr viel Freude gemacht.“