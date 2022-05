Kundl nach Sieg im Nachtrag in St. Johann voll im Titelrennen mit dabei!

Details Mittwoch, 11. Mai 2022 15:09

Hochspannung in der Tirol Liga im Kampf um Titel und Aufstieg. Mannschaft der Stunde der SC Holz Pfeiffer Kundl, der den Nachtrag in St. Johann mit 1:0 gewinnt und damit nur mehr einen Punkt hinter Leader SPG Silz Mötz liegt. Kundl hat am 13. Mai 2022 allerdings einen harten Brocken zu meistern – der SV Kematen ist zu Gast. Das direkte Duell der Verfolger der SPG Silz/Mötz sicherlich ein Schlüsselspiel der laufenden Meisterschaft!

Etwas glücklich – aber verdient!

Reinhold Ebenbichler, Obmann SC Holz Pfeifer Kundl: „Der SC Pfeifer Holz Kundl gewinnt auch das Nachtragsspiel in St. Johann mit 1:0 und stößt damit auf Tabellenplatz zwei in der Hypo Tirol Liga vor. In einem vom starken Wind beeinträchtigten Spiel siegte Kundl verdient, wenn auch etwas glücklich. Den entscheidenden Treffer erzielte Sandro Essl in der 80. Minute. Nun kommt es am Freitag, dem 13. mai 2022, zum Schlagerspiel zwischen Kundl und Kematen. Anpfiff im Achenstadion ist um 19:30!“

Duell der Verfolger am 15. Mai 2022 in Kundl

In der 24. Runde der Tirol Liga trifft die aktuelle Nummer zwei der Liga, Kundl, auf die Nummer drei Kematen. Ankick ist am 13.5.2022 um 19:30 Uhr in Kundl und der Sieger dieser Partie hat den Wert der eigenen Aktien puncto Titel sicherlich massiv gesteigert. Leader Silz/Mötz spielt in Zams und steht natürlich angesichts der näher gerückten Verfolge runter Druck. Mils muss in Völs wohl einen Dreie rholen um weiter im Titelrennen zu bleiben. Die letzte Minichance auf den Klassenerhalt könnte Zirl mit einem Erfolg in Natters am Leben erhalten.