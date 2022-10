Mario Angerer leitet für Mils die Wende gegen Natters ein

Details Montag, 17. Oktober 2022 21:15

Für FC Natters gab es in der Partie gegen Mils, an deren Ende eine 2:4-Niederlage stand, nichts zu holen. Natters fällt durch diese Niederlage auf Platz zehn der Tabelle zurück, Mils bleibt in Kontakt mit der Tabellenspitze und konnte den Schalter Richtung Erfolg umlegen.

In der 17. Minute ging FC Koch Türen Natters in Front. Andreas Fritz war es, der vor 250 Zuschauern zur Stelle war. Alexander Plattner erhöhte für die Gäste auf 2:0 (18.). Für das erste Tor von SC Mils 05 war Mario Angerer verantwortlich, der in der 28. Minute das 1:2 besorgte. Thomas Eliskases traf zum 2:2 zugunsten der Heimmannschaft (39.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. In der 58. Minute brachte Philipp Santeler den Ball im Netz von FC Natters unter. Sandro Pilaj beförderte das Leder zum 4:2 von Mils über die Linie (66.). FC Koch Türen Natters war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Bei SC Mils 05 präsentierte sich die Abwehr angesichts 33 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (33). Die bisherige Spielzeit von Mils ist weiter von Erfolg gekrönt. SC Mils 05 verbuchte insgesamt sieben Siege und zwei Remis und musste erst vier Niederlagen hinnehmen.

Mit fünf Siegen weist die Bilanz von FC Natters genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Mils setzte sich mit diesem Sieg von FC Koch Türen Natters ab und nimmt nun mit 23 Punkten den vierten Rang ein, während FC Natters weiterhin 18 Zähler auf dem Konto hat und den zehnten Tabellenplatz einnimmt. Mit insgesamt 23 Zählern befindet sich SC Mils 05 voll in der Spur. Die Formkurve von FC Koch Türen Natters dagegen zeigt nach unten.

Am kommenden Freitag tritt Mils bei SVG Mayrhofen an, während FC Natters zwei Tage später SK Ebbs empfängt.

Tirol Liga: SC Mils 05 – FC Koch Türen Natters, 4:2 (2:2)

66 Sandro Pilaj 4:2

58 Philipp Santeler 3:2

39 Thomas Eliskases 2:2

28 Mario Angerer 1:2

18 Alexander Plattner 0:2

17 Andreas Fritz 0:1