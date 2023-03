Volders gewinnt überraschend in Mils und Münster bezwingt Mayrhofen

Details Montag, 20. März 2023 01:33

Der „Überraschungsvirus“ ist von der Regionalliga Tirol auch auf die Tirol Liga übergesprungen. Programmgemäße Ergebnisse sind in der 16. Runde die Ausnahme. Da reiht sich das 3:1 von Volders in Mils nahtlos ein, Mils fällt in der Tabelle auf Platz vier zurück, Volders hat den Anschluss an die Aufstiegszone vorerst einmal geschafft. Der SC Münster holt sich im unteren Tabellenbereich drei wichtige Punkte durch einen 2:1 Heimerfolg gegen SVG Bründl Sports Mayrhofen.

Coach von Münster: „Dreier gegen Mayrhofen von der Moral her verdient!“

Patrick Mair, Trainer SC Münster: „Wir sind sehr gut in die Partie gestartet, sind sehr zweikampfstark aufgetreten. In der achten Minute wurde ein Eckball von Sebastian Handle direkt zum 1:0 für Münster verwandelt. In Folge eine sehr kampfbetonte Partie. Strafstoß für die Gäste in der 19. Minute – Manuel Einwallner trifft vor an die 500 Fans zum 1:1. In der 33. Minute abermals eine Ecke für meine Elf und Thomas Schennach gelingt das 2:1. Die restliche Spielzeit der ersten Hälfte ein Duell auf Augenhöhe. Mit 2:1 für Münster geht es in die Pause.

Die zweite Halbzeit hat spielerisch nicht viel zu bieten – eine sehr zerfahrene Partie. In der 67. Minute die zweite Gelbe Karte für Sebstaian Handle – wir damit für die letzten dreiundzwanzig Minuten in Unterzahl. Wir sind aber defensiv sehr gut gestanden. Von der Moral her ist der 2:1 Erfolg aus meiner Sicht absolut verdient. Die Mannschaft hat sich wirklich sensationell präsentiert. Dabei ist uns sicher die intensive Vorbereitung und die dadurch gewonnene Kampfkraft zu Gute gekommen. In der zweiten Halbzeit war Mayrhofen die stärkere Elf, aber wir haben gut dagegen gehalten und den Dreier am Ende über die Zeit gebracht!“

Ab der dreißigsten Minute ist Volders in Mils Chef am Platz

Michael Streiter, Trainer FC Volders: „Wir haben uns auf diese Rückrunde sehr gut vorbereitet. Fünfundzwanzig Minuten haben wir uns aber sehr schwer getan. Mils ging absolut verdient in der neunten Minute durch Martin Angerer in Führung. Ab der 30. Minute hat aber meine Elf ganz klar das Kommando übernommen. Ein sehr gut herausgespielter Treffer zum 1:1 in der 41. Minute durch Jakob Triendl. Perfekter Schuss flach ins Eck. Mit 1:1 ging es in die Pause. In der 67. Minute ein Angriff halb links, Pass ins Zentrum, ein schöner Doppelpass, Steckpass auf David Haller, der allein auf den Kasten der Heimelf läuft und das 2:1 erzielt. In der 70. Minute die zweite Gelbe Karte für einen Spieler von Mils und eine Rote Karte in der 82. Minute nach einem Torraub. Ganz klarer Elfer, den Christoph Mössmer zum 3:1 Endstand für mein Team verwandeln konnte.“

