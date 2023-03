Wacker Motor stottert – nur Remis gegen Kirchbichl!

Details Samstag, 25. März 2023 14:30

Der Coach des FC Wacker Innsbruck, Akif Güclü, hat nach dem 1:1 gegen den SV Kirchbichl deutliche Worte im ligaportal.at Interview gefunden. So wird das nicht für die Top-5 der Tirol Liga reichen! Im Heimspiel nur ein 1:1 gegen den Tabellenvorletzten, der sich in Innsbruck sehr gut verkauft hat und einen verdienten Punkt holt. Wacker Innsbruck muss das Ruder schnell herumreißen, damit man auf Tuchfühlung mit den Top-5 bleiben kann.

Das ist nicht das Wacker Innsbruck, wie ich es mir vorstelle!

Akif Güclü, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Ich habe ehrlich gesagt das Spiel selbst etwas anders erwartet von meiner Mannschaft her puncto Einsatz. Wir konnten zwar in der 23. Minute durch einen guten Abschluss von Romuald Lacazette mit 1:0 in Führung gehen, haben aber die Führung nicht lange halten können. Einen Konter vier Minuten später haben wir schlecht verteidigt und das 1:1 bekommen. Zwei bis drei Aktionen haben wir nicht gut zu Ende gespielt. In der ersten Halbzeit ist Kirchbichl defensiv aufgetreten, für einen Sieg war das aber zu wenig, was wir gezeigt haben. Das ist nicht das Wacker Innsbruck so wie ich mir vorstelle, das wird für die Top-5 nicht reichen. Das werden wir alles ansprechen und müssen unbedingt anders auftreten!“

Analyse von Kirchbichl: Hochverdientes Remis im Tivoli

Ein megacooles Erlebnis im größten Stadion Tirols endet vor knapp 1.500 Zuschauern mit einem toll erkämpften 1:1 Unentschieden gegen den FC Wacker Innsbruck.

Wir starten mutig und kontrollieren die Partie aus einer gut gestaffelten Defensive. Die Körpersprache der Mannschaft ist im Vergleich zur Vorwoche nicht mehr wiederzuerkennen. Nach einer Unachtsamkeit müssen wir in der 23. Minute aber den Verlusttreffer einstecken. Lacazette trifft mit einem Drehschuss von der Strafraumgrenze. Aber nur vier Minuten später schlagen wir zu. Traumpass von Stampfl auf Christoph Gschösser. Der macht im Strafraum noch einen sehenswerten Hacken und schlenzt die Kugel überlegt ins lange Eck! Danach rettet Hajda einmal sensationell gegen Ortner (30.), praktisch im Gegenzug streicht ein Gschösser-Weitschuss nur um Haaresbreite am rechten Pfosten vorbei. Kurz vor der Pause hat erneut Gschösser die Megachance auf die Führung nach erneuter Stampfl-Vorlage. Berger rettet sein Team aber vor dem Gegentreffer.

In der zweiten Halbzeit haben wir das Spiel sehr gut unter Kontrolle und lassen keine einzige Großchance der Gastgeber mehr zu. Im Konter sind wir stets gefährlich und sind dem Führungstreffer definitiv näher als der FC Wacker. Zum Schluss schwinden etwas die Kräfte und wir verwalten in der zehnminütigen (!) Nachspielzeit das 1:1 Remis ohne große Probleme. Schlussendlich ein enorm wichtiger Punkt für die Moral! Wenn wir so geschlossen auftreten, können wir gegen jeden Gegner in der Liga bestehen. Ein Pauschallob an die ganze Truppe!

Ein riesiges Dankeschön natürlich auch an unsere U7-/U8-Kids samt Eltern für das Einlaufen und den knapp 350 mitgereisten Kirchbichler-Fans!

(Quelle: SV Kirchbichl facebook)

