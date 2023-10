Haller Löwen feiern zweiten Sieg in Brixen – Längenfeld macht es gegen Oberland West mit schöpferischer Pause wieder spannend!

Details Montag, 02. Oktober 2023 10:58

Es hat wohl System, aber dem Trainer des SV Raika Längenfeld gefallen diese engen Phasen in den Spielen seiner Mannschaft gar nicht. Nach einem 3:0 kam die SPG Oberland West in der achten Runde der Tirol Liga auf 2:3 heran, erst im Finish macht Längenfeld den Sack zu und gewinnt 5:2. Damit Aufsteiger Längenfeld weiterhin zwei Punkte hinter Leader Wacker Innsbruck. Für den SV Hall geht es aufwärts. Nach dem 3:1 Erfolg in Brixen klettert Hall auf Tabellenplatz sieben.

Coach von Hall nach Sieg in Brixen: „Sind am richtigen Weg!“

Mehmet Ugur, Trainer SV Hall: „Ein sehr wichtiger Sieg in Brixen, der zeigt, dass wir am richtigen Weg sind. In der 43. Minute kann Brixen allerdings durch Markus Grahammer mit 1: in Führung gehen. Aber nach einer Ecke in der 60. Minute gelingt uns durch Armin Kohler der Ausgleich. Starker Angriff in die Tiefe in der 68. Minute und das 2:1 durch Pascal Burger. Der dritte Treffer in der Nachspielzeit im 1:1 Duell mit dem Goalie durch Peter Pumsenberger. Ein durchaus enges Spiel, in dem auch Brixen Chancen hatte. Aber in Summe denke ich ein verdienter Dreier für unsere Mannschaft!“

Längenfeld lässt gegen Oberland West die Zügel locker und es wurde wieder eng!

Christoph Kuprian, Trainer SV Längenfeld: „Viel Ballbesitz für unsere Mannschaft zu Beginn und ein sehenswerter Treffer durch Nino Venier in der 15. Minute. Überragend heute Luis Gstrein, der drei Minuten später zum 2:0 nachlegt. Mit 2:0 geht es in die Pause und nach dem 3:0 in der 47. Minute durch Bernhard Pöllauer hat meine Mannschaft wohl gedacht, da kann nichts mehr passieren. Wir haben den Zugriff auf das Spiel verloren und im Finish ist es durch Treffer von Peter Westreicher in der 72. und Ondrej Jakubov in der 82. Minute nach einmal eng geworden. In den letzten drei Minuten haben wir dann aber das Spiel durch Tore von Claudio Scheiber und Luis Gstrein entschieden und mit 5:2 gewonnen. Ein verdienter Sieg, aber wir dürfen einfach nicht immer zwanzig Minuten nachlassen, sondern immer mit voller Kraft spielen. Das darf man sich in dieser Liga nicht leisten!“

