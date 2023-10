Oberperfuss sichert sich nach dramatischer Partie Dreier gegen Umhausen

Details Dienstag, 03. Oktober 2023 00:40

Richtungsweisendes Mittelfeldduell in der achten Runde der Tirol Liga zwischen dem SV Weber Beton Oberperfuss und dem SV Umhausen. In einer dramatischen Partie kann Oberperfuss knapp mit 3:2 gewinnen und sichert damit den Mittelfeldplatz in der Tabelle ab. Die neunte Runde wird vom 6. bis 8. Oktober 2023 gespielt und im Fokus natürlich die Spitzenduelle zwischen Natters und Kirchbichl bzw. zwischen Mils und Längenfeld. Platz zwei bis fünf im direkten Duell, Leader Wacker Innsbruck ist am Sportplatz Prutz zu Gast.

Der Torschütze zum 3:2 für Oberperfuss analysiert den Fight gegen Umhausen

Christoph Plöchl, SV Weber Beton Oberperfuss: „Umhausen ist extrem gut in die Partie gekommen. Leichte Vorteile für uns, aber keine Chancen auf Treffer. Umhausen geht in der 28. Minute durch Thomas Gufler in Führung. Die Gäste verteidigen sehr kompakt, wir hatten auch Chancen, aber nicht wirklich zwingende. In der zweiten Hälfte haben wir versucht, das Tempo hochzuhalten und haben in der 70. Minute sehr gut von hinten herausgespielt und Maximilian Werth konnte zum 1:1 treffen. Fünf Minuten später kann Maximilian abermals treffen, es gelingt uns, die Partie auf 2:1 zu drehen. Sechs Minuten vor Schluss aber ganz schlecht verteidigt und den Gästen gelingt das 2:2 durch Ronald Pichler. In der 83. Minute bin ich in das Spiel gekommen und faktisch im Gegenzug nach dem 2:2 ist mir das 3:2 gelungen. Nach diesem Treffer gab es dann keine Sitzer mehr. Ein schwer erkämpfter Dreier, aus meiner Sicht aber durchaus verdient!“

