Zehn Treffer zwischen Mayrhofen und Oberperfuss – Union gewinnt richtungsweisende Partie gegen Brixen klar

Details Sonntag, 08. Oktober 2023 01:58

In Runde neun der Tirol Liga gab es abermals keinen Zweifel – drei sichere Punkte von Wacker Innsbruck beim 3:0 in Prutz. Die Verfolger spielen erst am Sonntag, dem 8. Oktober 2023. Längenfeld um 16:30 Uhr in Mils und bereits um 12:30 Uhr der Schlager Natters gegen Kirchbichl. Der SV Weber Beton Oberperfuss überrascht weiter positiv – ein 7:3 bei der SVG Bründl Sports Mayrhofen, die damit den Kontakt zur Aufstiegszone verloren hat. Die Generali Union Innsbruck kann sich mit einem 4:0 gegen den SV Brixen auf Platz zehn verbessern und sich etwas Luft zum Tabellenende verschaffen.

Der Dreifachtorschütze für Oberperfuss analysiert das 7:3 in Mayrhofen

Maximilian Werth, SV Weber Beton Oberperfuss: „Wir sind sehr gut ins Spiel gekommen und konnten sehr viel Druck erzeugen. Sehr gute Vorarbeit von Christoph Mersa, ein perfekter Pass auf mich und ich konnte in der 8. Minute die Führung für meine Mannschaft erzielen. Das zweite Tor für uns glücklich – ein Eigentor der Heimelf nach einer Ecke mit dem Knie. Wir hatten noch zwei bis drei gute Möglichkeiten, aber Mayrhofen hat nicht locker gelassen. Ein Doppelschlag in der 34. und 36. Minute von Michael Rieser und Manuel Einwallner und es stand 2:2. Bis zur Pause eine sehr ausgeglichene Partie. Auch die zweite Hälfte startet als Duell auf Augenhöhe. Ich konnte dann das 3:2 durch Nicolas Jäkel in der 62. Minute auflegen und zwei Minuten später Nico auf mich und 4:2 für Oberperfuss. In der 70. Minute ein Kopfballtreffer von Phillip Andrä zum 5:2. In der 77. Minute gelingt Michael Rieser das 3:5 aus der Sicht von Mayrhofen, aber wir haben uns dadurch nicht aus dem Konzept bringen lassen. In der 84. Minute hat Simon Kirchmair getroffen und ich konnte den Schlusspunkt mit dem 7:3 in der 85. Minute setzen!“

Coach der Union: „Diese drei Punkte haben wir unbedingt gebraucht!“

Stefan Milenkovic, Spielertrainer Generali Union Innsbruck: „Es hat ein wenig gedauert, bis wir gegen Brixen in die Partie gekommen sind. Aber dann haben wir doch recht klar das Kommando übernommen. Sehr viele Möglichkeiten, aber unsere Führung erst in der 38. Minute durch einen Angriff über links und einem Treffer durch Fabio Mair. Ein Traumschuss in das lange Eck! Für die zweite Hälfte haben wir uns vorgenommen, möglichst schnell den zweiten Treffer zu erzielen und dieser ist uns auch in der 52. Minute gelungen – Sven Patrick Den uijl mit dem 2:0. Dann in der 62. Minute ein Traumtor von Fabio Mair zum 3:0. Wir mit sehr viel Ballbesitz, die Gäste hatten eigentlich kaum Torchancen. Kurz vor Schluss noch das 4:0 durch Nikola Markovic. Hut ab vor unserer Mannschaft, bin sehr stolz! Diese drei Punkte haben wir ja auch unbedingt gebraucht!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.