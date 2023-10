Natters gewinnt Spitzenspiel gegen Kirchbichl klar – Haller Löwen bezwingen Münster

Details Montag, 09. Oktober 2023 16:32

Nach neun Runden der Tirol Liga und dem 6:0 des FC Koch Türen Natters gegen den SV Kirchbichl muss man es klar aussprechen: Natters ist nach Verlustpunkten die Nummer zwei der Liga. Mit diesem Kantersieg gehört Natters sicherlich auch zum kleinen Kreis der Mannschaften, die Wacker Innsbruck fordern können. Aber auch beim SV Hall geht auswärts. Drei Punkte beim 3:0 gegen Münster, allerdings war der Coach der Löwen von der Darbietung nicht begeistert. Aber genau diese Spiele muss man eben auch gewinnen.

Halbes Dutzend Treffer für Natters gegen Kirchbichl

Aleksandar Matic, Trainer FC Koch Türen Natters: „Sicherlich unsere beste Vorstellung in der laufenden Saison. Ein sehr guter Tag, sehr gute Kombinationen und 2:0 nach 24 Minuten durch Treffer von Tobias Muigg und Florian Schwaighofer. Nach unserem zweiten Treffer ist Kirchbichl gut ins Spiel gekommen. Aber in der 70. und 72. Minute ein Doppelpack von Fabian Koch zum 4:0. Damit war das Spiel entschieden. In den letzten zehn Minuten noch zwei weitere Treffer von Alexander Plattner und Paul Mayerl zum 6:0 Endstand.“

Haller Löwen unter Erwartungen, aber 3:0 gegen Münster

Mustafa Ayhan, Trainer SV Hall: „Bis zur 25. Minute haben wir heute teilweise sehr gut gespielt. In der 20. Minute die Führung durch Yigit Baydar, aber ab der 30. Minute bis zur Pause waren wir komplett von der Rolle. In Hälfte zwei wieder phasenweise ganz gut, aber doch in Summe unter den Erwartungen. Solche Spiele muss man halt auch gewinnen und das ist uns heute gelungen. Mit einem Doppelschlag in der 84. und 86. Minute schaut zumindest das Ergebnis auch klar aus. Benjamin Kraft legt für Daniel Spinn ab und 2:0. Kurz darauf ein starkes Solo von Matej Sehic und Pascal Burger macht das 3:0 per Kopf!“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.