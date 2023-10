Wacker Innsbruck gewinnt Schlager gegen Mils – Haller Löwen mit Dreier gegen die Union weiter im Aufwind

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 00:36

Über 1700 Zuschauer und Fans sehen das Topspiel der 10. Runde der Tirol Liga zwischen dem FC Wacker Innsbruck und dem SC Mils. Damit hat Wacker die absolute Favoritenstellung auf den Titel manifestiert, von den Zuschauerzahlen spielt man ja schon lange zumindest in der 2. Bundesliga! Längenfeld holt sich mit einem 4:1 gegen Umhausen wieder Tabellenplatz zwei. Der SV Hall pirscht sich unaufhörlich an die Aufstiegsregion heran. 3:1 gegen die Union Innsbruck und damit nur mehr vier Punkte hinter Platz drei. Oberperfuss und Natters zeigen eine mitreißende Nullnummer.

Rote Karte für Mils gegen Wacker in einer Phase, als Mils Hoffnung schöpft!

Sebastian Siller, Trainer FC Wacker Innsbruck: „Wir sind in der ersten Hälfte sehr gut in das Spiel gekommen. Hatten einige Möglichkeiten, aber es ist uns nur ein Tor gelungen. In der 27. Minute trifft David Stoppacher per Strafstoß zum 1:0. Wir haben auch in der zweiten Hälfte alles ziemlich unter Kontrolle gehabt. Aber Mils ist in der 58. Minute trotzdem das 1:1 durch Valentin Spörk gelungen. Da hat natürlich Mils schon gespürt und auch gezeigt, dass noch etwas gehen könnte. Aber mit der Roten Karte für Mils in der 66. Minute war es dann nur mehr eine Frage der Zeit, wann das nächste Tor für meine Mannschaft fallen wird. In der 70. Minute war es dann so weit, Okan Yilmaz mit dem 2:1. In Folge fallen noch zwei weitere Treffer durch Hassine Refai und Adrian Lechl. Am Ende ein klarer 4:1 Erfolg!“

Coach von Hall nach Sieg gegen die Union: „Es wird von Woche zu Woche besser!“

Mustafa Ayhan, Trainer SV Hall: „In der ersten zehn bis fünfzehn Minuten eine durchaus ausgeglichene Partie. Danach hatte meine Mannschaft mehr vom Spiel und hat das Kommando übernommen. Wir haben uns aber in der ersten Hälfte nicht belohnt – 0:0 zur Pause. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff ein guter Stanglpass auf Pascal Burger, der zum 1:0 trifft. Nach einem Standard kommen wir in der 67. Minute zu einem Strafstoß, der von Ygit Baydar zum 2:0 verwandelt wird. Daniel Strickner und ein Eigentor von uns sorgen dann für den 3:1 Endstand. Der Gegner hatte sehr viele Ausfälle, das muss man natürlich auch betonen. Für uns ein wichtiger Dreier, die Körpersprache hat sehr gut gepasst. Es wird von Woche zu Woche besser, die Entwicklung passt!“

