Klare Sache für Doren gegen Altach II

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 03:54

Fußballclub Doren kam gegen Cashpoint SCR Altach 1b zu einem klaren 5:2-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch FC Doren wusste zu überraschen.

In der 29. Minute gingen die Gastgeber in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (43.) baute Musap Palta die Führung von Fußballclub Doren aus. Mit der Führung für FC Doren ging es in die Kabine. Mit dem 3:0 von Claudio Loacker für Fußballclub Doren war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Für das 1:3 von SCR Altach 1b zeichnete Yunus Bal verantwortlich (54.). Fußballclub Doren überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 (55.). SCRA 1b schoss in der 86. Minute das Tor zum 2:4. Loacker gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für FC Doren (89.). Am Schluss gewann Fußballclub Doren gegen Cashpoint SCR Altach 1b.

FC Doren hat nach dem souveränen Erfolg über SCR Altach 1b weiter die dritte Tabellenposition inne. Fußballclub Doren weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Sechs Spiele ist es her, dass FC Doren zuletzt eine Niederlage kassierte.

Trotz der Schlappe behält SCRA 1b den sechsten Tabellenplatz bei. Der Gast verbuchte insgesamt fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Cashpoint SCR Altach 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Fußballclub Doren ist SPG Egg/Andelsbuch 1b (Samstag, 12:30 Uhr). SCR Altach 1b misst sich am selben Tag mit FC Lustenau 1b (13:30 Uhr).

1. Landesklasse: Fußballclub Doren – Cashpoint SCR Altach 1b, 5:2 (2:0)

89 Claudio Loacker 5:2

86 Matteo Noah Schoepf 4:2

55 Ayguen Sarioglu 4:1

54 Yunus Bal 3:1

48 Claudio Loacker 3:0

43 Musap Palta 2:0

29 Thomas Voegel 1:0

