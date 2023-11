FC Lustenau II kommt nicht aus dem Keller - klare Niederlage in Altach

Details Sonntag, 05. November 2023 01:43

Bei Cashpoint SCR Altach 1b gab es für FC Lustenau 1b nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 2:4.

SCR Altach 1b ging als klarer Favorit in die Partie und erfüllte diese Erwartungen am Ende auch.

Nils Thalmann brachte sein Team in der 16. Minute nach vorn. In der 30. Minute erzielte Emircan Bektas das 1:1 für FC Lustenau 1b. Sieben Minuten später ging SCRA 1b durch den zweiten Treffer von Thalmann in Führung. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Sebastian Simon Leitner für den Ausgleich sorgte (41.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Die nächsten beiden Treffer waren einem Mann vorbehalten: Yunus Bal schnürte einen Doppelpack (78./84.), sodass Cashpoint SCR Altach 1b fortan mit 4:2 führte. Letzten Endes ging SCR Altach 1b im Duell mit FC Lustenau 1b als Sieger hervor.

Im letzten Hinrundenspiel errang SCRA 1b drei Zähler und weist als Tabellensechster nun insgesamt 21 Punkte auf. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat Cashpoint SCR Altach 1b derzeit auf dem Konto. SCR Altach 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

41 Gegentreffer musste FC Lustenau 1b im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Um den Klassenerhalt zu realisieren, muss der Tabellenletzte in der Rückrunde zwingend Boden gutmachen. Die Not von FC Lustenau 1b wird immer größer. Gegen SCRA 1b verlor FC Lustenau 1b bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 30.03.2024 empfängt Cashpoint SCR Altach 1b dann im nächsten Spiel IPA SC Tisis, während FC Lustenau 1b am gleichen Tag bei SPG Egg/Andelsbuch 1b antritt.

1. Landesklasse: Cashpoint SCR Altach 1b – FC Lustenau 1b, 4:2 (2:2)

84 Yunus Bal 4:2

78 Yunus Bal 3:2

41 Sebastian Simon Leitner 2:2

37 Nils Thalmann 2:1

30 Emircan Bektas 1:1

16 Nils Thalmann 1:0

