Günther Riedesser analysiert den Erfolg von Doren gegen Lauterach II

Details Montag, 20. Mai 2024 12:39

Im Rahmen der 22. Runde der 1. Landesklasse zeigte der FC Doren eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 3:0-Sieg gegen den Intemann FC Lauterach 1b. Schon in der ersten Halbzeit legte Doren mit drei Toren den Grundstein für ihren Erfolg und konnte diese Führung bis zum Schlusspfiff halten. Eine geschlossene Mannschaftsleistung und effiziente Chancenverwertung waren der Schlüssel zum Sieg.

Günther Riedesser, Trainer FC Doren: „Wir alle wussten schon vor Spielbeginn, was auf dem Spiel steht. " Zudem war die Anstoßzeit mit 20 Uhr etwas Neues für uns alle. Aber ein Flutlichtspiel ist einfach auch mal etwas anderes. Und wir begannen so, wie wir es uns vorgenommen hatten. Von der ersten Minute an gingen wir vorne drauf. Wir pressten den Gegner ganz vorne und wir hatten immer wieder Ballgewinne. Leider blieb in den ersten Minuten der Erfolg aus. Dann eine super Kombination mit One-Touch-Football über mehrere Stationen konnte Luca Reinprecht alleine vor dem gegnerischen Torhüter die Riesenchance nicht verwerten. Aber diese Kombi war einfach sehenswert. Ein paar Zeigerumdrehungen später war es dann aber soweit. Nach einer kurz gespielten Ecke erzielte Claudio Loacker mit einem flachen Schuss das hochverdiente 1:0. In der 21. Minute verwandelte Irfan Topal per Elfmeter zum 2:0 und Musap Palta erzielte per Kopf (!) in der 29. Minute das 3:0. So ging es in die Halbzeit. Bis dahin hätte es auch gut 5 oder 6 zu 0 stehen können.

In der zweiten Halbzeit ließen wir Ball und Gegner laufen, aber wir waren dann nicht mehr so konsequent bei unseren Abschlüssen. Der Gegner hatte in der zweiten Hälfte bis auf einen Weitschuss gar keine Chance mehr. Wir waren in allen Belangen die klar überlegene Mannschaft und gewannen dieses Abendspiel hochverdient. Jetzt müssen wir im nächsten Spiel nachlegen, aber da erwartet uns ein schwieriges Derby gegen den FC Krumbach! Auch das ist wieder am Freitagabend um 18.30 Uhr. Wir werden uns gut vorbereiten und dann schauen wir!“

1. Landesklasse: FC Doren : Lauterach 1b - 3:0 (3:0)

29 Musap Palta 3:0

21 Irfan Topal 2:0

12 Claudio Loacker 1:0

