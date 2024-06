Früher Doppelschlag beschert SCR Altach 1b Sieg in Lustenau

In einem Duell des letzten Spieltages der 1. Landesklasse setzte sich der SCR Altach 1b klar mit 2:0 beim FC Lustenau 1b durch. Ein Eigentor von Ludwig Riedmann und ein Treffer von Yunus Bal sicherten den Gästen den 15. Saisonsieg.

Gäste stellen mit frühem Doppelschlag Weichen auf Sieg

Bereits in der achten Minute hatte Lustenau eine Riesenchance, doch SCR-Torhüter Andreas Moosmann war aufmerksam und konnte den Ball abwehren. In der elften Minute kam es dann zum ersten Tor des Spiels. Ein unglückliches Eigentor von Lustenaus Ludwig Riedmann brachte Altach in Führung. Nur eine Minute später konnten die Gäste den Vorsprung ausbauen - Yunus Bal traf zum 0:2.

In der Folge waren die Lustenauer bemüht, den Rückstand zu verkürzen. In der 28. Minute starteten die Heimischen mehrere Angriffe, doch die Altacher Abwehr stand sicher und ließ keine klaren Chancen zu. Auch ein Weitschuss von Berkant Akinci in der 38. Minute verfehlte knapp das Ziel.

Vergebliche Bemühungen der Gastgeber

Nach der Pause setzte Lustenau alles daran, das Spiel zu drehen, ein Freistoß brachte jedoch keinen Erfolg, da Altachs Keeper erneut glänzend parierte. In der zweiten Halbzeit merkte man beiden Teams an, dass es für sie um nichts mehr ging. Der SCR befand sich im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, während der FC als Absteiger feststand.

Trotzdem gab es weiterhin Chancen. In der 60. Minute spielte Iusuf Memet einen schönen Lochpass auf Tobias Kohl, der jedoch an Goalie Moormann scheiterte. Wenige Minuten später versuchte Altachs Julian Pointner sein Glück, fand aber in FC-Torhüter Osman Kurt seinen Meister.

Lustenau steckte nicht auf und versuchte weiterhin, den Anschlusstreffer zu erzielen. In der 77. Minute startete der FC einen gefährlichen Angriff, der jedoch erneut vom SCR-Schlussmann vereitelt wurde. Am Ende blieb es beim 2:0 für den SCR Altach 1b, der mit einer soliden Leistung den Sieg sicherte.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch (1450 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Hannes Sintitsch mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.