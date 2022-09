Deutlicher Erfolg der SW Bregenz Juniors gegen Klostertal

Details Montag, 05. September 2022 00:50

Mit 0:3 verlor FC Klostertal am vergangenen Sonntag deutlich gegen SW Bregenz Juniors. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SW Bregenz Juniors den maximalen Ertrag.

Das 1:0 war das Verdienst von Paco Lazar Simic. Er war vor 80 Zuschauern in der 32. Minute zur Stelle. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich SW Bregenz Juniors, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Yusuf Emre Cin versenkte die Kugel zum 2:0 (51.). Silvio Nikolic besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für SW Bregenz Juniors (82.). Am Ende verbuchte SW Bregenz Juniors gegen Klostertal einen Sieg.

Mit diesem Sieg zog SW Bregenz Juniors an FC Klostertal vorbei auf Platz fünf. Der Gast fiel auf die siebente Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SW Bregenz Juniors tritt kommenden Samstag, um 16:00 Uhr, bei SV Satteins an. Bereits einen Tag vorher reist Klostertal zu Klimatechnik Sparber FC Krumbach.

2. Landesklasse: SW Bregenz Juniors – FC Klostertal, 3:0 (1:0)

82 Silvio Nikolic 3:0

51 Yusuf Emre Cin 2:0

32 Paco Lazar Simic 1:0