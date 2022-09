SPG Hochmontafon 1b schießt gegen Vandans Tore am laufenden Band

Details Sonntag, 11. September 2022 01:57

SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b fertigte SC Montafon Vandans am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Sandro Mathis brachte SCM Vandans in der zwölften Minute in Front. Den Freudenjubel des Gasts machte Alexander Montibeller zunichte, als er kurz darauf den Ausgleich besorgte (16.). Luca Durig stellte die Weichen für SPG Hochmontafon 1b auf Sieg, als er in Minute 39 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit einem Tor Vorsprung für die Heimmannschaft ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Montibeller (50.), Christopher Dona (70.) und Florian Netzer (83.) schraubten das Ergebnis weiter auf 5:1 in die Höhe. Ehe der Abpfiff ertönte, war es Dona, der das 6:1 aus Sicht von Hochmontafon 1b perfekt machte (88.). Am Ende kam SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b gegen Vandans zu einem verdienten Sieg.

Bei SPG Hochmontafon 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 17 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Hochmontafon 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b bei.

Mit 29 Gegentreffern ist SC Montafon Vandans die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. SCM Vandans findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Ausbeute der Offensive ist bei Vandans verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. SC Montafon Vandans kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf fünf summiert. Ansonsten stehen noch zwei Unentschieden in der Bilanz. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte Vandans deutlich. Insgesamt nur einen Zähler weist SCM Vandans in diesem Ranking auf.

Am kommenden Sonntag tritt SPG Hochmontafon 1b bei FC Fohrenburger Rätia Bludenz an, während SC Montafon Vandans einen Tag zuvor Intemann FC Lauterach 1b empfängt.

2. Landesklasse: SPG Gargellner Bergbahnen Hochmontafon 1b – SC Montafon Vandans, 6:1 (2:1)

88 Christopher Dona 6:1

83 Florian Netzer 5:1

70 Christopher Dona 4:1

50 Alexander Montibeller 3:1

39 Luca Durig 2:1

16 Alexander Montibeller 1:1

12 Sandro Mathis 0:1