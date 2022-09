Herbe Pleite für Egg/Andelsbuch 1b in Lauterach

Details Sonntag, 11. September 2022 01:57

FC Lauterach 1b stellte die eigenen Aufstiegsambitionen eindrucksvoll unter Beweis und zog SPG Egg/Andelsbuch 1b mit einem 5:0-Erfolg das Fell über die Ohren. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur Intemann FC Lauterach 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Lauterach 1b ging in Minute 33 in Front. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich die Heimmannschaft, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Leon Jussel erhöhte für Intemann FC Lauterach 1b auf 2:0 (48.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Maurice Mathis, als er das 3:0 für FC Lauterach 1b besorgte (57.). Das 4:0 für Lauterach 1b stellte Jussel sicher. In der 75. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Simon Riedmann stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:0 für Intemann FC Lauterach 1b her (86.). Letztlich feierte FC Lauterach 1b gegen Egg/Andelsbuch 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Lauterach 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 18 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Intemann FC Lauterach 1b. FC Lauterach 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Lauterach 1b vier Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Intemann FC Lauterach 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

Mit drei Siegen und drei Niederlagen weist SPG Egg/Andelsbuch 1b eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig steht der Gast im Mittelfeld der Tabelle. Egg/Andelsbuch 1b baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FC Lauterach 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den dritten Tabellenplatz.

Am kommenden Samstag trifft Lauterach 1b auf SC Montafon Vandans, SPG Egg/Andelsbuch 1b spielt tags darauf gegen SPG Schwarzach/Wolfurt 1b.

2. Landesklasse: Intemann FC Lauterach 1b – SPG Egg/Andelsbuch 1b, 5:0 (1:0)

86 Simon Riedmann 5:0

75 Leon Jussel 4:0

57 Maurice Mathis 3:0

48 Leon Jussel 2:0

33 Emre Ali Oezberk 1:0