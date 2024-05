Drei Treffer von Paul Sohm für Alberschwende II gegen Götzis II

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:24

Ein beeindruckendes Fußballspiel fand am Samstag statt, bei dem FC Sohm Alberschwende 1b seine Überlegenheit gegen Vollbad FC Götzis 1b in einem eindrucksvollen 4:0 Sieg unter Beweis stellte. Von Anfang an zeigte das Heimteam eine dominante Leistung, die ihnen einen verdienten Sieg einbrachte. Bereits in den ersten Minuten des Spiels machte Alberschwende 1b klar, dass sie auf dem Platz das Sagen hatten, und setzte Götzis 1b kontinuierlich unter Druck.

Früher Vorsprung und kontinuierliche Dominanz

Der Grundstein für den Erfolg von Alberschwende 1b wurde früh gelegt, als Paul Sohm in der sechsten Minute das erste Tor erzielte und damit den Ton für den Rest des Spiels angab. Diese frühe Führung gab Alberschwende 1b nicht nur einen psychologischen Vorteil, sondern ermöglichte es ihnen auch, mit mehr Selbstvertrauen und Kontrolle über das Spiel zu agieren. Die Heimmannschaft kontrollierte das Spielgeschehen weitgehend und ließ Götzis 1b kaum Raum zur Entfaltung. Trotz der Bemühungen von FC Götzis 1b, ins Spiel zurückzufinden, blieb das Ergebnis zur Halbzeit bei einem knappen 1:0 für Alberschwende 1b.

Ein zweiter Durchgang voller Höhepunkte

Die zweite Hälfte des Spiels begann ähnlich wie die erste, mit Alberschwende 1b, die die Kontrolle behielt. Paul Sohm, der Star des Spiels, erzielte in der 59. Minute sein zweites Tor und verdoppelte damit den Vorsprung für sein Team auf 2:0. Nur wenige Minuten später, in der 77. Minute, baute Paul Sohm die Führung weiter aus und vollendete seinen Hattrick, was die Überlegenheit von Alberschwende 1b weiter unterstrich. Manuel Gisinger setzte in der 78. Minute mit dem vierten Tor den Schlusspunkt. Sein Tor nur eine Minute nach dem vorherigen Treffer zeigte die Schwächen der Verteidigung von Götzis 1b und die Effizienz des Angriffsspiels von Alberschwende 1b.

Das Spiel endete schließlich mit einem 4:0-Sieg für Alberschwende 1b, ein Ergebnis, das die Dominanz und das Selbstvertrauen der Mannschaft während des gesamten Spiels widerspiegelte. Mit diesem Sieg setzt Alberschwende 1b ein klares Zeichen in der Liga und zeigt, dass sie ein Team sind, mit dem in dieser Saison gerechnet werden muss. Die geschlossene Mannschaftsleistung und die herausragenden Einzelleistungen, insbesondere von Paul Sohm, waren der Schlüssel zum Erfolg gegen ein FC Götzis 1b, das sich letztendlich der Übermacht geschlagen geben musste.

2. Landesklasse: A'schw. 1b : Götzis 1b - 4:0 (1:0)

78 Manuel Gisinger 4:0

77 Paul Sohm 3:0

59 Paul Sohm 2:0

6 Paul Sohm 1:0

