SC Mühlebach gewinnt gegen Röthis Ii fast zweistellig!

Details Samstag, 04. Mai 2024 23:26

Im beeindruckenden Aufeinandertreffen zwischen dem SC Mühlebach und dem SC Röthis 1b erlebten die Zuschauer ein wahres Torfestival. Bereits in der ersten Halbzeit legte der SC Mühlebach mit einem klaren 5:0 Vorsprung vor, und diese Dominanz setzte sich bis zum Schlusspfiff fort, der das Spiel mit einem herausragenden 9:0 Endstand für den SC Mühlebach beschloss.

Ein starker Start und eine unaufhaltsame erste Hälfte

Die Partie begann sofort mit hoher Intensität, als der SC Mühlebach schon in der 14. Minute durch Julien Christof den Führungstreffer erzielte. Nur zwei Minuten später verdoppelte Christof seinen persönlichen Torekonto und brachte sein Team mit einem weiteren Treffer zum 2:0 nach vorne. Alejandro Herrera Lopez trug mit zwei schnellen Toren in der 19. und 31. Minute wesentlich dazu bei, die Führung auf 4:0 auszubauen. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Thomas Thurnher in der 37. Minute zum 5:0, ein Ergebnis, das die Überlegenheit des SC Mühlebach in der ersten Halbzeit unterstrich.

SC Mühlebach setzt seine Torserie in der zweiten Halbzeit fort

Nach der Pause ließ die Torlust des SC Mühlebach nicht nach. Patrick Pexa trug in der 52. Minute mit einem Treffer zum 6:0 bei. Die Einführung frischer Kräfte in der 62. Minute, darunter Martin Beyer, der später in der 69. Minute das 7:0 markierte, zeigte die Tiefe und Qualität des Kaders von SC Mühlebach. Christian Rupp, der ebenfalls in der 62. Minute eingewechselt wurde, fand in der 76. Minute das Netz zum 8:0. Den Schlusspunkt setzte Samuel Lässer, der in der 84. Minute das 9:0, und damit den Endstand, erzielte.

Während das SC Röthis 1b-Team einige Wechsel vornahm, um frische Energie ins Spiel zu bringen, konnte es den starken Angriffen des SC Mühlebach nicht standhalten und musste eine schwere Niederlage hinnehmen. Der SC Mühlebach zeigte eine beeindruckende Leistung, sowohl offensiv mit einer Vielzahl an Toren als auch defensiv, indem sie kein Gegentor zuließen. Dieser Sieg unterstreicht ihre Ambitionen und ihren Status als eines der führenden Teams in der Liga.

2. Landesklasse: SC Mühlebach : Röthis 1b - 9:0 (5:0)

84 Samuel Lässer 9:0

76 Christian Rupp 8:0

69 Martin Beyer 7:0

52 Patrick Pexa 6:0

37 Thomas Thurnher 5:0

31 Alejandro Herrera Lopez 4:0

19 Alejandro Herrera Lopez 3:0

16 Julien Christof 2:0

14 Julien Christof 1:0

