Hochmontafon II dreht Spiel gegen Vandans

Details Montag, 06. Mai 2024 12:33

Am vergangenen Samstagnachmittag erlebten die Fans ein packendes Duell zwischen der Heimmannschaft SPG Hochmontafon 1b und den Gästen vom SCM Vandans. Trotz eines frühen Rückstands zeigte SPG Hochmontafon 1b Charakter und drehte das Spiel zu einem verdienten 3:1-Sieg. Die Tore von Kevin Tschofen, Luca Durig und Florian Netzer sicherten den Gastgebern wichtige drei Punkte.

Früher Schock und starke Reaktion

Die Partie begann mit einem Paukenschlag für die Heimmannschaft, als SCM Vandans durch einen Treffer von Michael Melmer in der 13. Minute in Führung ging. Dieser frühe Rückstand schien SPG Hochmontafon 1b jedoch nicht zu entmutigen. Stattdessen fanden sie schnell ins Spiel zurück und demonstrierten ihre Offensivstärke. Kevin Tschofen war es, der in der 30. Minute den Ausgleich erzielte und damit den Wendepunkt des Spiels einläutete. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es dann Luca Durig, die Heimmannschaft mit seinem Tor zum 2:1 in Führung zu bringen. Ein entscheidender Moment, der kurz vor dem Pausenpfiff nicht nur für Jubel bei den Heimfans sorgte, sondern auch die Weichen für den weiteren Spielverlauf stellte.

Entscheidung in der Schlussphase

In der zweiten Hälfte des Spiels behielt SPG Hochmontafon 1b die Kontrolle und drängte auf die Entscheidung. Trotz einiger guter Chancen auf beiden Seiten blieb es lange beim knappen Vorsprung für die Gastgeber. Erst in der 77. Minute sorgte Florian Netzer mit seinem Tor zum 3:1 für die endgültige Entscheidung. Dieser Treffer zeigte nicht nur die Effektivität von SPG Hochmontafon 1b im Angriff, sondern auch den unermüdlichen Einsatz des Teams, das sich den Sieg hart erarbeitet hatte. Nach drei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter die Partie ab und besiegelte den 3:1-Endstand zugunsten von SPG Hochmontafon 1b.

Das Spiel war ein eindrucksvoller Beweis für die Kampfkraft und das Comeback-Vermögen von SPG Hochmontafon 1b, die nach einem frühen Rückstand nicht nur den Ausgleich, sondern auch die Führung eroberten und letztendlich einen verdienten Sieg einfuhren. Für SCM Vandans hingegen war die Niederlage trotz des vielversprechenden Starts ein Rückschlag. Beide Teams zeigten jedoch eine engagierte Leistung und sorgten für unterhaltsame 93 Minuten Fußball.

2. Landesklasse: Hochmontafon 1b : Vandans - 3:1 (2:1)

77 Florian Netzer 3:1

41 Luca Durig 2:1

30 Kevin Tschofen 1:1

13 Michael Melmer 0:1

