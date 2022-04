Lochau 1b weiterhin mit löchrigster Defensive der 3. Landesklasse - Niederlage gegen Mäder

Details Dienstag, 26. April 2022 17:42

Durch ein 3:0 holte sich FC Mäder drei Punkte bei SV Typico Lochau 1b. Als Favorit rein – als Sieger raus. Mäder hat alle Erwartungen erfüllt. Das Hinspiel hatten die Gäste deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

Stipe Erlic, Trainer FC Mäder: "Das erwartet schwere Spiel für den FC Mäder am vergangenen Samstag in Lochau. Die sehr junge Mannschaft der Lochauer hat uns massiv Paroli geboten. Es war ein sehr umkämpftes Spiel mit mehreren hitzigen Situationen. Viel Kampf, viel Krampf. Außer den drei Toren ist der Mäderer Mannschaft diesmal nicht viel gelungen. Man ist nicht wie in gewohnter Weise ins Spiel gekommen. Das Tempo war nicht so hoch wie man es in letzter Zeit gewohnt war. Wie immer konnten wir uns auf Selcuk Olcum verlassen welcher einen Doppelpack schnürte. Dadurch konnten wir die drei verdienten Punkte dann auch mitnehmen."

Beste Spieler FC Mäder: Arifcan Basar (zentrales MF), Luca Plesa (defensives MF), Selcuk Olcum ST), Kilian Schmedt und Oguzhan Demirtas

69 Gegentreffer musste SV Typico Lochau 1b im Verlauf dieser Saison bereits hinnehmen – kein Team kassierte mehr. Mit lediglich zehn Zählern aus 19 Partien steht das Heimteam auf dem Abstiegsplatz. Mit nur 20 Treffern stellt Lochau 1b den harmlosesten Angriff der 3. Landesklasse. Mit nun schon 15 Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Typico Lochau 1b alles andere als positiv. Die Lage von Lochau 1b bleibt angespannt. Gegen FC Mäder musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei Mäder präsentierte sich die Abwehr angesichts 44 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (53). FC Mäder hat nach dem souveränen Erfolg über SV Typico Lochau 1b weiter die dritte Tabellenposition inne. Mit dem Sieg baute FC Mäder die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Mäder elf Siege, drei Remis und kassierte erst fünf Niederlagen. Seit fünf Begegnungen hat Mäder das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Während Lochau 1b am kommenden Samstag Klimatechnik Sparber FC Krumbach 1b empfängt, bekommt es FC Mäder am selben Tag mit FC Renault Malin Sulz 1b zu tun.

3. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – FC Mäder, 0:3 (0:2)

72 Selcuk Olcum 0:3

44 Selcuk Olcum 0:2

10 Kilian Schmedt 0:1