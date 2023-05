Elia Andrea Kohlreiter von Höchst II spielt FC Sulz II schwindelig

Details Sonntag, 07. Mai 2023 03:36

FC Renault Malin Sulz 1b steckte gegen blum FC Höchst 1b eine deutliche 2:5-Niederlage ein. Pflichtgemäß strich Höchst 1b gegen FC Sulz 1b drei Zähler ein. Enger ging es kaum: Blum FC Höchst 1b hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Elia Andrea Kohlreiter glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für das Heimteam (12./31.). Vincent Anton Huchler traf zum 1:2 zugunsten von FC Renault Malin Sulz 1b (37.). Höchst 1b hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Wenzel Lehninger ließ sich in der 62. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:2 für FC Sulz 1b. Kohlreiter brachte den Gast per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 64. und 70. Minute vollstreckte. Philipp Plesch stellte schließlich in der 88. Minute den 5:2-Sieg für blum FC Höchst 1b sicher. Ein starker Auftritt ermöglichte Höchst 1b am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen FC Renault Malin Sulz 1b.

Trotz des Sieges bleibt blum FC Höchst 1b auf Platz zwei. Die Offensive von Höchst 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch FC Sulz 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 60-mal schlugen die Angreifer von blum FC Höchst 1b in dieser Spielzeit zu. Höchst 1b sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 14 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und vier Niederlagen dazu.

FC Renault Malin Sulz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. FC Sulz 1b hat auch nach der Pleite die zwölfte Tabellenposition inne. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur fünf Siegen und fünf Unentschieden sind die Aussichten von FC Renault Malin Sulz 1b alles andere als positiv.

Nächster Prüfstein für blum FC Höchst 1b ist SC Mühlebach (Samstag, 16:00 Uhr). FC Sulz 1b misst sich am selben Tag mit RW Rankweil 1b (14:30 Uhr).

3. Landesklasse: blum FC Höchst 1b – FC Renault Malin Sulz 1b, 5:2 (2:1)

88 Philip Plesch 5:2

70 Elia Andrea Kohlreiter 4:2

64 Elia Andrea Kohlreiter 3:2

62 Wenzel Lehninger 2:2

37 Vincent Anton Huchler 2:1

31 Elia Andrea Kohlreiter 2:0

12 Elia Andrea Kohlreiter 1:0

