FC Schlins II gewinnt gegen FC Götzis II

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:57

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von FC Schlins 1b. Die Gastgeber setzten sich mit einem 3:1 gegen FC Götzis 1b durch. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Schlins 1b die Nase vorn. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte ERNE FC Schlins 1b mit 3:2 gesiegt.

Götzis 1b geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Lukas Schneider das schnelle 1:0 für FC Schlins 1b erzielte. Vollbad FC Götzis 1b zeigte sich wenig beeindruckt. In der zehnten Minute schlug Adesola Adeleye mit dem Ausgleich zurück. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Für das zweite Tor von Schlins 1b war Ibrahim Aktas verantwortlich, der in der 52. Minute das 2:1 besorgte. Elias Lampacher erhöhte den Vorsprung von ERNE FC Schlins 1b nach 57 Minuten auf 3:1. Unter dem Strich verbuchte FC Schlins 1b gegen FC Götzis 1b einen 3:1-Sieg.

Trotz des Sieges bleibt Schlins 1b auf Platz sieben. Mit 64 geschossenen Toren gehört ERNE FC Schlins 1b offensiv zur Crème de la Crème der 3. Landesklasse. Zehn Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat FC Schlins 1b derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate von Schlins 1b konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

In der Tabelle liegt Götzis 1b nach der Pleite weiter auf dem dritten Rang. Elf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für ERNE FC Schlins 1b ist Hard 1b (Samstag, 14:30 Uhr). Vollbad FC Götzis 1b misst sich am selben Tag mit FC Nenzing 1b (14:45 Uhr).

3. Landesklasse: ERNE FC Schlins 1b – Vollbad FC Götzis 1b, 3:1 (1:1)

57 Elias Lampacher 3:1

52 Ibrahim Aktas 2:1

10 Adesola Adeleye 1:1

7 Lukas Schneider 1:0

