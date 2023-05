Fussach II mit deutlicher Niederlage in Mäder

Details Sonntag, 14. Mai 2023 02:57

Mäder setzte sich standesgemäß gegen SC Fussach 1b mit 4:0 durch. FC Mäder hatte vorab die besseren Karten. Ausgespielt hatten die Gastgeber alle davon und die Partie erfolgreich beendet. Das Hinspiel war mit einer herben 1:6-Abreibung aus Sicht von Fussach 1b zu Ende gegangen.

Mäder ging durch Selcuk Olcum in der 22. Minute in Führung. Mit der Führung für FC Mäder ging es in die Kabine. Mihael Mihaylov traf zum 2:0 zugunsten von Mäder (46.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Ali Bayraktar, als er das 3:0 für FC Mäder besorgte (72.). Das 4:0 für Mäder stellte Olcum sicher. In der 76. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Am Ende kam FC Mäder gegen SC Fussach 1b zu einem verdienten Sieg.

Mäder machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem vierten Platz. Offensiv konnte FC Mäder in der 3. Landesklasse kaum jemand das Wasser reichen, was die 64 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Elf Siege, vier Remis und sieben Niederlagen hat Mäder derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für FC Mäder, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität von Fussach 1b unteres Mittelfeld. 34:85 – das Torverhältnis der Gäste spricht eine mehr als deutliche Sprache. SC Fussach 1b kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 15 summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und drei Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte Fussach 1b die vierte Pleite am Stück.

Die Defensivleistung von SC Fussach 1b lässt weiter zu wünschen übrig. Auch bei der klaren Niederlage gegen Mäder offenbarte Fussach 1b eklatante Mängel und stellt somit weiter die schlechteste Abwehr der Liga.

Am kommenden Samstag trifft FC Mäder auf blum FC Höchst 1b, SC Fussach 1b spielt am selben Tag gegen Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b).

3. Landesklasse: FC Mäder – SC Fussach 1b, 4:0 (2:0)

76 Selcuk Olcum 4:0

72 Ali Bayraktar 3:0

46 Mihael Mihaylov 2:0

22 Selcuk Olcum 1:0

