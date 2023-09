Großwalsertal II gegen Hatlerdorf Juniors endet fast zweistellig!

Details Samstag, 23. September 2023 00:48

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich SPG Großwalsertal 1b und SC Hatlerdorf Juniors mit dem Endstand von 8:0. Großwalsertal 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Hatlerdorf Juniors einen klaren Erfolg.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b traf zum 1:0 (24.). Für das 2:0 des Heimteams zeichnete Christopher Konzett verantwortlich (39.). Mit der Führung für SPG Großwalsertal 1b ging es in die Halbzeitpause. Für ruhige Verhältnisse sorgte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, als man das 3:0 besorgte (47.). Mit dem 4:0 für SPG Großwalsertal 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (55.). Großwalsertal 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (62.). Michael Neumayr legte in der 81. Minute zum 7:0 für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b nach. SPG Großwalsertal 1b baute den Vorsprung in der 90. Minute aus. Am Ende kam Großwalsertal 1b gegen SC Hatlerdorf Juniors zu einem verdienten Sieg.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 23 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SPG Großwalsertal 1b. Großwalsertal 1b knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b fünf Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage.

Hatlerdorf Juniors schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 23 Gegentore verdauen musste. Mit drei Siegen weist die Bilanz des Gasts genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen SC Hatlerdorf Juniors festigte SPG Großwalsertal 1b den dritten Tabellenplatz.

Großwalsertal 1b tritt am kommenden Samstag bei IPA SC Tisis 1b an, Hatlerdorf Juniors empfängt am selben Tag SV Typico Lochau 1b.

3. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 8:0 (2:0)

90 Emanuel Kueng 8:0

81 Michael Neumayr 7:0

64 Christopher Konzett 6:0

62 Christoph Mueller 5:0

55 Adrian Duenser 4:0

47 Adrian Duenser 3:0

39 Christopher Konzett 2:0

24 Adrian Duenser 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.