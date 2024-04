SC Tisis II siegt bei den Admira Dornbirn Juniors

Details Samstag, 13. April 2024 22:45

IPA SC Tisis 1b erreichte einen 3:1-Erfolg bei SC Admira Dornbirn Juniors. SC Tisis 1b erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Der Gast war im Hinspiel gegen Admira Dornbirn Juniors in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf IPA SC Tisis 1b zum 1:0 (45.). SC Tisis 1b nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Frederic Dobler schoss die Kugel zum 2:0 für IPA SC Tisis 1b über die Linie (50.). Für das 3:0 von SC Tisis 1b sorgte Cem Zengin, der in Minute 62 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Justin Gruber für einen Treffer sorgte (91.). Schließlich sprang für IPA SC Tisis 1b gegen SC Admira Dornbirn Juniors ein Dreier heraus.

Die Abwehrprobleme von Admira Dornbirn Juniors bleiben akut, sodass das Heimteam weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Insbesondere an vorderster Front kommt Admira Dornbirn Juniors nicht zur Entfaltung, sodass nur 22 erzielte Treffer auf das Konto von SC Admira Dornbirn Juniors gehen. SC Admira Dornbirn Juniors kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf zehn summiert. Ansonsten stehen noch vier Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Die Lage von Admira Dornbirn Juniors bleibt angespannt. Gegen SC Tisis 1b musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Bei IPA SC Tisis 1b präsentierte sich die Abwehr angesichts 40 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (44). Nach diesem Erfolg steht SC Tisis 1b auf dem achten Platz der 3. Landesklasse. Fünf Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen hat IPA SC Tisis 1b momentan auf dem Konto.

SC Admira Dornbirn Juniors tritt am Freitag, den 19.04.2024, um 19:00 Uhr, bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt SC Tisis 1b Sparkasse FC BW Feldkirch Juniors.

3. Landesklasse: SC Admira Dornbirn Juniors – IPA SC Tisis 1b, 1:3 (0:1)

91 Justin Gruber 1:3

62 Cem Zengin 0:3

50 Frederic Dobler 0:2

45 Mikail Okatan 0:1

