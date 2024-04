Lauterach 1c leistet bei den Altenstadt Juniors nur wenig Widerstand

Details Samstag, 13. April 2024 22:45

TSV Altenstadt Juniors erteilte Lauterach 1c eine Lehrstunde: 5:0 hieß es am Ende für Altenstadt Juniors. Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) setzte sich standesgemäß gegen FC Lauterach 1c durch.

Im Hinspiel hatten beide Mannschaften ein spannendes Duell geboten, das TSV Altenstadt Juniors letztendlich mit 3:2 für sich entschieden hatte.

Lukas Nachbaur stellte die Weichen für den Ligaprimus auf Sieg, als er in Minute acht mit dem 1:0 zur Stelle war. Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als die Gastgeber ihren zweiten Treffer nachlegten (40.). Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, traf Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) zum 3:0 (45.). Das überzeugende Auftreten von TSV Altenstadt Juniors fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Gänzlich ins Hintertreffen geriet Lauterach 1c, als Emre Coskun nach 64 gespielten Minuten mit Gelb-Rot des Platzes verwiesen wurde. Altenstadt Juniors ließ den Vorsprung in der 66. Minute anwachsen. Eigentlich war FC Lauterach 1c schon geschlagen, als Julian Werner das Leder zum 0:5 über die Linie beförderte (67.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Nachdem TSV Altenstadt Juniors hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist Altenstadt Juniors weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Erfolgsgarant von Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 53 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. TSV Altenstadt Juniors weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von zehn Erfolgen, fünf Punkteteilungen und einer Niederlage vor.

Lauterach 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit lediglich zehn Zählern aus 16 Partien stehen die Gäste auf dem Abstiegsplatz. FC Lauterach 1c muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 3. Landesklasse markierte weniger Treffer als Lauterach 1c. Mit nun schon zwölf Niederlagen, aber nur drei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von FC Lauterach 1c alles andere als positiv.

Lauterach 1c steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Altenstadt Juniors mit aktuell 35 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Nächster Prüfstein für Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) ist FC Renault Malin Sulz 1b (Samstag, 14:30 Uhr). FC Lauterach 1c misst sich am selben Tag mit SPG Buch 1c (14:00 Uhr).

3. Landesklasse: Ender Klima TSV Altenstadt Juniors (1b) – FC Lauterach 1c, 5:0 (3:0)

67 Julian Werner 5:0

66 Timo Gamper 4:0

45 Adrian-Ionel Cimpean 3:0

40 Timo Gamper 2:0

8 Lukas Nachbaur 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.