FC Schruns 1b filetiert SC Tisis 1b

Details Sonntag, 28. August 2022 00:51

Intersport FC Schruns 1b erteilte IPA SC Tisis 1b eine Lehrstunde und gewann mit 7:2.

In der 32. Minute brachte Lucas Tschanz den Ball im Netz von SC Tisis 1b unter. Sebastian Dona machte in der 38. Minute das 2:0 von FC Schruns 1b perfekt. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Jonas Rudigier das 3:0 nach (41.). Schruns 1b gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Für endgültig klare Verhältnisse sorgten die Treffer von Tschanz (53.), Dona (74.) und Gianluca Moosbrugger (80.). Dona legte in der 83. Minute zum 7:0 für Intersport FC Schruns 1b nach. Mit zwei schnellen Treffern von Dennis Konrad (87.) und Marvin Mahler (89.) machte IPA SC Tisis 1b deutlich, dass mit diesem Angriff jederzeit zu rechnen ist. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr FC Schruns 1b einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als vier Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von IPA SC Tisis 1b liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 21 Gegentreffer fing.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Schruns 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

SC Tisis 1b stellt sich ind er nächsten Runde am Sonntag (14:45 Uhr) bei Farbencenter FC Thüringen 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Intersport FC Schruns 1b SPG CHT Brederis/Meiningen 1c.

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – Intersport FC Schruns 1b, 2:7 (0:3)

89 Marvin Mahler 2:7

87 Dennis Konrad 1:7

83 Sebastian Dona 0:7

80 Gianluca Moosbrugger 0:6

74 Sebastian Dona 0:5

53 Lucas Tschanz 0:4

41 Jonas Rudigier 0:3

38 Sebastian Dona 0:2

32 Lucas Tschanz 0:1