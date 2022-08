Last-Minute-Held Mergener schlägt zu!

Details Sonntag, 28. August 2022 09:14

SV frigo Ludesch 1b gewann gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Brederis/Meiningen 1c ging in der 30. Minute in Front. Geschockt zeigte sich SV Ludesch 1b nicht. Nur wenig später war David Martin Jochum mit dem Ausgleich zur Stelle (33.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Das 2:1 von Ludesch 1b stellte Florian Burtscher sicher (52.). SPG CHT Brederis/Meiningen 1c markierte in Minute 80 den Ausgleich. Für das dritte Tor von SV frigo Ludesch 1b war Flademir Mergener verantwortlich, der in der 86. Minute das 3:2 besorgte. Mit Ablauf der Spielzeit schlug SV Ludesch 1b Brederis/Meiningen 1c 3:2.

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Die Situation bei den Gastgebern bleibt angespannt. Gegen Ludesch 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV frigo Ludesch 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des Gasts liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 18 Gegentreffer fing. Nur einmal ging SV Ludesch 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Brederis/Meiningen 1c musste sich nun schon dreimal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SPG CHT Brederis/Meiningen 1c insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Brederis/Meiningen 1c tritt am kommenden Samstag bei Intersport FC Schruns 1b an, Ludesch 1b empfängt am selben Tag SV Brauerei Frastanz 1b.

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SV frigo Ludesch 1b, 2:3 (1:1)

86 Flademir Mergener 2:3

80 Kevin Stoessel 2:2

52 Florian Burtscher 1:2

33 David Martin Jochum 1:1

30 Kevin Stoessel 1:0