SPG Großwalsertal 1b verteidigt die Tabellenführung

Donnerstag, 01. September 2022 07:12

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b fügte Buch 1c am Mittwoch die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 5:3.

SPG Großwalsertal 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Simon Nigsch den Vorsprung der Heimmannschaft. Jakob Gabriel Bickel versenkte den Ball in der 18. Minute im Netz des Tabellenführers. Durch ein Eigentor von SPG Buch 1c verbesserte Großwalsertal 1b den Spielstand auf 3:1 für sich (24.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. SPG Großwalsertal 1b legte in der 54. Minute zum 4:1 nach. Das 2:4 von Buch 1c stellte Fabian Hollenstein sicher (70.). In ruhiges Fahrwasser brachte Großwalsertal 1b sich, indem man das 5:2 erzielte (80.). Kurz vor Schluss traf Michael Raid für SPG Buch 1c (92.). Schlussendlich verbuchte SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b gegen die Gäste einen überzeugenden Heimerfolg.

SPG Großwalsertal 1b ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Mit sechs ergatterten Punkten steht Buch 1c auf Tabellenplatz fünf.

SPG Buch 1c verliert weiter an Boden und bleibt auch im dritten Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

Beide Mannschaften erwartet nur eine kurze Pause. Schon am Samstag empfängt Großwalsertal 1b FC Sport Haschko Sulzberg 1b, während Buch 1c am selben Tag bei SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b antritt.

4. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SPG Buch 1c, 5:3 (3:1)

92 Michael Raid 5:3

80 David Kueng 5:2

70 Fabian Hollenstein 4:2

54 Philip Kaufmann 4:1

24 Eigentor durch Jonas Duer 3:1

18 Jakob Gabriel Bickel 2:1

15 Simon Nigsch 2:0

2 Philip Kaufmann 1:0