SV Frastanz 1b jubelt bei SV Ludesch 1b

Sonntag, 04. September 2022

SV Brauerei Frastanz 1b gewann gegen SV frigo Ludesch 1b mit 3:1 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Luca Pfister brachte SV Ludesch 1b in der achten Minute nach vorn. In der 22. Minute brachte Niklas Schmidle den Ball im Netz des Heimteams unter. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Johannes Lins aufseiten von SV Frastanz 1b das 2:1 (45.). Das Schlusslicht nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Für das 3:1 der Gäste zeichnete Mert Kaynarca verantwortlich (69.). Die 1:3-Heimniederlage von Ludesch 1b war Realität, als der Referee die Partie letztendlich abpfiff.

SV frigo Ludesch 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. SV Ludesch 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Im Angriff weist Ludesch 1b deutliche Schwächen auf, was die nur zehn geschossenen Treffer eindeutig belegen. Nur einmal ging SV frigo Ludesch 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Trotz der drei Zähler machte Frastanz 1b im Klassement keinen Boden gut. Mit erschreckenden 30 Gegentoren stellt SV Brauerei Frastanz 1b die schlechteste Abwehr der Liga.

SV Ludesch 1b musste sich nun schon viermal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Ludesch 1b insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Nächster Prüfstein für SV frigo Ludesch 1b ist SPG Buch 1c (Samstag, 17:00 Uhr). SV Frastanz 1b misst sich am selben Tag mit SPG CHT Brederis/Meiningen 1c (14:45 Uhr).

