Mellau II und Buch 1c teilen Punkte

06. September 2022

Mit einem 1:1 zwischen der SPG FC Mellau 1b und der SPG SV Buch 1c haben beide etwas Boden auf die Aufstiegszone der 4. Landesklasse verloren. Mellau fehlt nach Runde sechs ein Punkt, bei Buch sind es drei Punkte. Neuer Tabellenführer ist Hatlerdorf II nach einem 3:2 Erfolg im Spitzenspiel gegen die SPG Göfis/Satteins II.

Starke Vorstellung von Gabriel Gstettner im Tor von Buch

Simon Dür, Trainer SPG SV Buch 1c: Das Spiel gegen Mellau verlief sehr ausgeglichen und man konnte selten von einem gerechteren Unentschieden sprechen. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen und Strafraumszenen, konnten aber den Ball nicht im Tor unterbringen. Beide Tormänner machten einen sehr guten Job an diesem Tag. Bemerkenswert; da unser Einsertormann, unser zweiter Tormann und unser U16 Tormann nicht bereit standen, mussten wir mit unserem Stürmer Gabriel Gstettner im Tor spielen, der einen klasse Auftritt machte!“

Tobias Stephan, Co-Trainer SPG SV Buch 1c: „Ausgeglichene Partie im Mittelfeld mit Vorteilen Mellau im letzten Drittel.Verdiente 1:0 Halbzeitführung der Heimmannschaft durch einen Treffer von Leander Breidenbrücker in der 39. Minute. Buch kommt mit mehr Schwung aus der Pause. 1:1 Ausgleich nach einem schönen Distanzschuss von Patrick Schaffer. Gerechtes Unentschieden, in dem beide Mannschaften noch Chancen auf den Siegtreffer hatten. Herauszuheben ist der Torwart des SV Buch Gabriel Gstettner. Eigentlich als Stürmer unterwegs, stellte er sich in den Dienst der Mannschaft und hielt was zu halten war. Starke Leistung!“