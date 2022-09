Zeba tütet den Sieg ein

Details Sonntag, 11. September 2022 07:23

IPA SC Tisis 1b und SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Das 1:0 in der 32. Minute brachte SPG Großwalsertal 1b vermeintlich auf die Siegerstraße. Die passende Antwort hatte Berkay Aydogan parat, als er in der 35. Minute zum Ausgleich traf. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. SC Tisis 1b stellte mit dem 2:1 in der 53. Minute die Weichen auf Sieg. Das Heimteam bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Johannes Kaufmann für den Ausgleich sorgte (56.). Josip Zeba stellte für IPA SC Tisis 1b im Schlussakt den Führungstreffer sicher (86.). Am Ende verbuchte SC Tisis 1b gegen Großwalsertal 1b einen Sieg.

IPA SC Tisis 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von SC Tisis 1b liegt in der Offensive – mit insgesamt 19 erzielten Treffern.

Erfolgsgarant von SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 28 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Der Gast baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

IPA SC Tisis 1b ist jetzt mit zwölf Zählern punktgleich mit SPG Großwalsertal 1b und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 19:24 auf dem vierten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

SC Tisis 1b tritt am kommenden Samstag bei SC Hatlerdorf Juniors an, Großwalsertal 1b empfängt am selben Tag Intersport FC Schruns 1b.

4. Landesklasse: IPA SC Tisis 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 3:2 (1:1)

86 Josip Zeba 3:2

56 Johannes Kaufmann 2:2

53 Sueleyman Eser Suicmez 2:1

35 Berkay Aydogan 1:1

32 Christoph Mueller 0:1