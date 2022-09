Anschlusstor von Prapotnik bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 11. September 2022 09:19

Frastanz 1b steckte gegen Brederis/Meiningen 1c eine deutliche 1:4-Niederlage ein. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SV Brauerei Frastanz 1b einen klaren Erfolg.

Für den Führungstreffer von Brederis/Meiningen 1c zeichnete Simon Sieber verantwortlich (10.). Das Heimteam führte schließlich das 2:0 herbei (22.). Lukas Prapotnik verkürzte für SV Frastanz 1b später in der 30. Minute auf 1:2. Noch vor der Halbzeit legte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c seinen dritten Treffer nach (42.). Mit der Führung für Brederis/Meiningen 1c ging es in die Kabine. Für klare Verhältnisse sorgte Brederis/Meiningen 1c, indem man das 4:1 markierte (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Frastanz 1b.

Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Brederis/Meiningen 1c bei.

Vollstreckerqualitäten demonstrierte der Gast bislang noch nicht. Der Angriff von SV Brauerei Frastanz 1b ist mit acht Treffern der erfolgloseste der 4. Landesklasse. In dieser Saison sammelte SV Brauerei Frastanz 1b bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Nur einmal ging SV Frastanz 1b in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nach der klaren Niederlage gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c ist Frastanz 1b weiter das defensivschwächste Team der 4. Landesklasse. Brederis/Meiningen 1c setzte sich mit diesem Sieg von SV Brauerei Frastanz 1b ab und belegt nun mit acht Punkten den neunten Rang, während SV Frastanz 1b weiterhin drei Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft SPG CHT Brederis/Meiningen 1c auf Farbencenter FC Thüringen 1b, Frastanz 1b spielt tags zuvor gegen SPG Buch 1c.

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SV Brauerei Frastanz 1b, 4:1 (3:1)

80 Noah Ganath 4:1

42 Kevin Stoessel 3:1

30 Lukas Prapotnik 2:1

22 Kevin Stoessel 2:0

10 Simon Sieber 1:0