Anschlusstor von Nachbaur bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Sonntag, 11. September 2022 11:03

Bei Intersport FC Schruns 1b holte sich Farbencenter FC Thüringen 1b eine 1:4-Schlappe ab. FC Schruns 1b ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen FC Thüringen 1b einen klaren Erfolg.

Mit einem schnellen Doppelpack (18./23.) zum 2:0 schockte Silvan Stoderegger Thüringen 1b. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. David Nachbaur war es, der in der 66. Minute das Spielgerät im Tor von Schruns 1b unterbrachte. Für das 3:1 und 4:1 war Abbas Kaddir verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (70./71.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte Intersport FC Schruns 1b gegen Farbencenter FC Thüringen 1b.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich FC Schruns 1b in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme des Heimteams bei. Schruns 1b ist seit vier Spielen unbezwungen.

FC Thüringen 1b findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Die Gäste mussten schon 22 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. In dieser Saison sammelte Thüringen 1b bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Die Not von Farbencenter FC Thüringen 1b wird immer größer. Gegen Intersport FC Schruns 1b verlor FC Thüringen 1b bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Samstag tritt FC Schruns 1b bei SPG Großwalsertal 1b an, während Thüringen 1b einen Tag später SPG CHT Brederis/Meiningen 1c empfängt.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 4:1 (2:0)

71 Abbas Kaddir 4:1

70 Abbas Kaddir 3:1

66 David Nachbaur 2:1

23 Silvan Stoderegger 2:0

18 Silvan Stoderegger 1:0