Buch 1c beendet die Sieglos-Serie

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Buch 1c. Die Gäste setzten sich mit einem 3:1 gegen SPG CHT Brederis/Meiningen 1c durch.

Gabriel Gstettner brachte SPG Buch 1c in der 14. Spielminute in Führung. In der 30. Minute erhöhte Simon Heinisch auf 2:0 für Buch 1c. Dominic Effinger nutzte die Chance für Brederis/Meiningen 1c und beförderte in der 33. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Zur Pause behielt SPG Buch 1c die Nase knapp vorn. Mit dem 3:1 sicherte Heinisch Buch 1c nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (52.). In den 90 Minuten war SPG Buch 1c im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als SPG CHT Brederis/Meiningen 1c und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.

Für Brederis/Meiningen 1c gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Die Gastgeber verbuchten insgesamt zwei Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass SPG CHT Brederis/Meiningen 1c in dieser Zeit nur einmal gewann.

Drei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Buch 1c bei. Nach fünf sieglosen Spielen ist SPG Buch 1c wieder in der Erfolgsspur.

Mit diesem Sieg zog Buch 1c an Brederis/Meiningen 1c vorbei auf Platz sieben. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c fiel auf die elfte Tabellenposition.

Brederis/Meiningen 1c tritt am Freitag, den 30.09.2022, um 19:30 Uhr, bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b an. Zwei Tage später (16:00 Uhr) empfängt SPG Buch 1c SV Gaissau 1b.

