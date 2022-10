Saidy trifft mit dem Abpfiff

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 09:01

Im Spiel von SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b gegen SC Hatlerdorf Juniors gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten des Gasts. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Hatlerdorf Juniors ging durch Alin Andrei Bocu in der 14. Minute in Führung. Zur Pause reklamierte der Spitzenreiter eine knappe Führung für sich. Adama Saidy versenkte die Kugel zum 2:0 für SC Hatlerdorf Juniors (58.). Philip Kaufmann verkürzte für SPG Großwalsertal 1b später in der 68. Minute auf 1:2. In der 77. Minute verhinderte die Hintermannschaft von Hatlerdorf Juniors den Gegentreffer von Großwalsertal 1b nicht, sodass die Partie nun wieder ausgeglichen war. Als sich manch einer bereits mit dem Unentschieden abgefunden hatte, schlug der Moment von Saidy. In der Nachspielzeit war Saidy zur Stelle und markierte den Führungstreffer für SC Hatlerdorf Juniors (93.). Schließlich sprang für Hatlerdorf Juniors gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b ein Dreier heraus.

Trotz der Niederlage fiel SPG Großwalsertal 1b in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei. 40 Tore – mehr Treffer als der Gastgeber erzielte kein anderes Team der 4. Landesklasse. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Großwalsertal 1b. Großwalsertal 1b baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Nach elf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SC Hatlerdorf Juniors 27 Zähler zu Buche. Hatlerdorf Juniors präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 33 geschossene Treffer gehen auf das Konto von SC Hatlerdorf Juniors. Die letzten Resultate von Hatlerdorf Juniors konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b ist SV Typico Lochau 1b (Samstag, 13:30 Uhr). SC Hatlerdorf Juniors misst sich am selben Tag mit SPG CHT Brederis/Meiningen 1c (13:45 Uhr).

4. Landesklasse: SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b – SC Hatlerdorf Juniors, 2:3 (0:1)

93 Adama Saidy 2:3

77 Christoph Mueller 2:2

68 Philip Kaufmann 1:2

58 Adama Saidy 0:2

14 Alin Andrei Bocu 0:1