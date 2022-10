Baurenhas-Treffer bringt den Teilerfolg

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 10:50

Schruns 1b und SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b teilten sich an diesem Spieltag die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Mellau/Bizau/Bezau 1b zog sich gegen Intersport FC Schruns 1b achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn.

Während einige mit ihren Gedanken bereits in der Pause waren, nutzte Marco Meusburger seine Chance und schoss das 1:0 (44.) für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b. Einen Torerfolg in Halbzeit eins verbuchte lediglich der Gast, womit man eine knappe Führung mit in die Kabinen nahm. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Mathias Schlatter bereits wenig später besorgte (49.). FC Schruns 1b traf zum 2:1 (68.). Das 2:2 von Mellau/Bizau/Bezau 1b bejubelte Luca Baurenhas (80.). Letztlich gingen Schruns 1b und SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b mit jeweils einem Punkt auseinander.

Vier Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Intersport FC Schruns 1b derzeit auf dem Konto.

Drei Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat Mellau/Bizau/Bezau 1b momentan auf dem Konto. Gewinnen hatte bei SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits fünf Spiele zurück.

Mit diesem Unentschieden verpasste die Heimmannschaft die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. Auch in der Tabelle behält FC Schruns 1b den siebten Platz.

Am kommenden Samstag tritt Schruns 1b bei SV frigo Ludesch 1b an, während Mellau/Bizau/Bezau 1b einen Tag später Farbencenter FC Thüringen 1b empfängt.

4. Landesklasse: Intersport FC Schruns 1b – SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b, 2:2 (0:1)

80 Luca Baurenhas 2:2

68 Ronny Schwarzhans-Doenz 2:1

49 Mathias Schlatter 1:1

44 Marco Meusburger 0:1