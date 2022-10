Pauritsch rettet Gaissau 1b einen Punkt

Details Sonntag, 09. Oktober 2022 15:31

SPG CHT Brederis/Meiningen 1c spuckte SV Gaissau 1b in die Suppe und knöpfte dem favorisierten Team ein 4:4-Remis ab. Wer als Favorit bei diesem Match ins Rennen geht, war im Vorfeld schnell ausgemacht. Gaissau 1b erfüllte jedoch die Erwartungen nicht.

Das 1:0 in der achten Minute brachte Brederis/Meiningen 1c vermeintlich auf die Siegerstraße. Dominic Marlin schockte die Heimmannschaft und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für SV Gaissau 1b (19./25.). SPG CHT Brederis/Meiningen 1c brachte das Netz in der 34. Minute für den Ausgleich zum Zappeln. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Dusan Savic machte in der 47. Minute das 3:2 von Gaissau 1b perfekt. Brederis/Meiningen 1c zeigte sich unbeeindruckt und so drehten Simon Sieber (52.) und Luca Florian Ketterer (71.) mit ihren Treffern das Spiel. Wer glaubte, SV Gaissau 1b sei geschockt, irrte. Kai Pauritsch machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (76.). Bis zum Abpfiff setzte sich keines der beiden Teams durch und so trennten sich SPG CHT Brederis/Meiningen 1c und Gaissau 1b mit einem Unentschieden.

Brederis/Meiningen 1c muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SPG CHT Brederis/Meiningen 1c findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Zwei Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Brederis/Meiningen 1c momentan auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte SPG CHT Brederis/Meiningen 1c zuletzt einen Sieg.

Sicherlich ist das Ergebnis für SV Gaissau 1b nicht zufriedenstellend. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Die Offensive des Gasts in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Brederis/Meiningen 1c war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 34-mal schlugen die Angreifer von Gaissau 1b in dieser Spielzeit zu. Sieben Siege, ein Remis und drei Niederlagen hat SV Gaissau 1b derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für Gaissau 1b, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Am kommenden Samstag trifft SPG CHT Brederis/Meiningen 1c auf Hatlerdorf Juniors, SV Gaissau 1b spielt tags zuvor gegen SPG Göfis/Satteins 1b.

4. Landesklasse: SPG CHT Brederis/Meiningen 1c – SV Gaissau 1b, 4:4 (2:2)

76 Kai Pauritsch 4:4

71 Luca Florian Ketterer 4:3

52 Simon Sieber 3:3

47 Dusan Savic 2:3

34 Fabian Franz 2:2

25 Dominic Marlin 1:2

19 Dominic Marlin 1:1

8 Fabian Franz 1:0