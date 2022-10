Gaissau 1b siegt im Spitzenspiel

Details Samstag, 15. Oktober 2022 07:00

SV Gaissau 1b und SPG Göfis/Satteins 1b lieferten sich ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Gaissau 1b wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Göfis/Satteins 1b bereits in Front. Elias Kaufmann markierte in der dritten Minute die Führung. Paul Hagenbucher nutzte die Chance für SV Gaissau 1b und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen. Maximilian Ehe machte in der 67. Minute das 2:1 von SPG Göfis/Satteins 1b perfekt. Luca Lampert lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Gaissau 1b den 2:2-Ausgleich (69.). Kurz vor Ultimo war noch Daniel Hildebrand zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor der Gastgeber verantwortlich (84.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte SV Gaissau 1b schließlich einen 3:2-Heimsieg für sich.

Nach zwölf absolvierten Spielen stockte Gaissau 1b sein Punktekonto bereits auf 25 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Offensive von SV Gaissau 1b in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Göfis/Satteins 1b war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 37-mal schlugen die Angreifer von Gaissau 1b in dieser Spielzeit zu. Die Saison von SV Gaissau 1b verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Gaissau 1b erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Mit 17 ergatterten Punkten steht SPG Göfis/Satteins 1b auf Tabellenplatz fünf. Fünf Siege, zwei Remis und drei Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Göfis/Satteins 1b insgesamt nur fünf Zähler.

Für SV Gaissau 1b geht es am kommenden Sonntag bei FC Sport Haschko Sulzberg 1b weiter. SPG Göfis/Satteins 1b wird am kommenden Mittwoch von SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b empfangen.

4. Landesklasse: SV Gaissau 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 3:2 (1:1)

84 Daniel Hildebrand 3:2

69 Eigentor durch Luca Lampert 2:2

67 Maximilian Ehe 1:2

28 Paul Hagenbucher 1:1

3 Elias Kaufmann 0:1