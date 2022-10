SC Tisis 1b lässt sich überrumpeln

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 07:15

Mit einem enttäuschenden 0:5 unterlag IPA SC Tisis 1b am vergangenen Samstag gegen SV Brauerei Frastanz 1b. Gegen SV Frastanz 1b setzte es für SC Tisis 1b eine ungeahnte Pleite.

Gleich zu Spielbeginn traf Frastanz 1b zur frühen Führung (2.). In der 23. Minute brachte Emanuel Pedot den Ball im Netz von IPA SC Tisis 1b unter. Mit dem 3:0 schien die Partie bereits in der 32. Minute mit der Heimmannschaft einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem 4:0 von Pedot für SV Frastanz 1b war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Nach dem souveränen Auftreten von Frastanz 1b überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. SV Brauerei Frastanz 1b überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:0 (46.). Am Ende fuhr Frastanz 1b einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte SV Frastanz 1b bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man SC Tisis 1b in Grund und Boden spielte.

SV Brauerei Frastanz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Das bisherige Schlusslicht, SV Frastanz 1b, verbesserte sich durch den Erfolg auf Position 13. Frastanz 1b verbuchte insgesamt drei Siege, ein Remis und acht Niederlagen.

Der Patzer von IPA SC Tisis 1b zog im Klassement keine Folgen nach sich. Die Defensive des Gasts muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 38-mal war dies der Fall. In dieser Saison sammelte SC Tisis 1b bisher sechs Siege und kassierte sechs Niederlagen. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist bei IPA SC Tisis 1b noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

SV Brauerei Frastanz 1b tritt am kommenden Samstag bei Intersport FC Schruns 1b an, SC Tisis 1b empfängt am selben Tag SPG Buch 1c.

4. Landesklasse: SV Brauerei Frastanz 1b – IPA SC Tisis 1b, 5:0 (4:0)

46 Marko Pranjic 5:0

38 Emanuel Pedot 4:0

32 Benjamin Catakovic 3:0

23 Emanuel Pedot 2:0

2 Nikolai Kokot 1:0