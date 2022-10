Lochau 1b gewinnt Spitzenspiel

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 09:35

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SV Typico Lochau 1b mit 2:1 gegen SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b gewann. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Laith Al Mustafa brachte Lochau 1b in der 29. Spielminute in Führung. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für den Gastgeber. Philip Kaufmann war zur Stelle und markierte das 1:1 von SPG Großwalsertal 1b (47.). Nicolas Burtscher ließ sich in der 73. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 2:1 für SV Typico Lochau 1b. Unter dem Strich verbuchte Lochau 1b gegen Großwalsertal 1b einen 2:1-Sieg.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte SV Typico Lochau 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Fünf Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Lochau 1b derzeit auf dem Konto.

SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b hat auch nach der Pleite die dritte Tabellenposition inne. Mit beeindruckenden 41 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 4. Landesklasse, allerdings fand SV Typico Lochau 1b diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Sieben Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SPG Großwalsertal 1b. Die Situation bei Großwalsertal 1b bleibt angespannt. Gegen Lochau 1b kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Am kommenden Samstag trifft SV Typico Lochau 1b auf SC Hatlerdorf Juniors, SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b spielt am selben Tag gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b.

4. Landesklasse: SV Typico Lochau 1b – SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b, 2:1 (1:0)

73 Nicolas Burtscher 2:1

47 Philip Kaufmann 1:1

29 Laith Al Mustafa 1:0