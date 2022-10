SV Ludesch 1b baut Serie aus

Details Sonntag, 16. Oktober 2022 11:35

Bei SV Ludesch 1b holte sich Schruns 1b eine 1:3-Schlappe ab. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SV frigo Ludesch 1b heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Enzo Mott brachte Intersport FC Schruns 1b in der 34. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Johannes Ganahl zum Ausgleich für die Gäste. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Domenik Klein brachte Ludesch 1b nach 69 Minuten die 2:1-Führung. Axel Mathias Kaman stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für das Heimteam her (87.). Am Ende verbuchte SV frigo Ludesch 1b gegen FC Schruns 1b die maximale Punkteausbeute.

SV Ludesch 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Fünf Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Ludesch 1b momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich SV frigo Ludesch 1b in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Schruns 1b derzeit auf dem Konto. Intersport FC Schruns 1b verlor mit den letzten Spielen etwas an Boden. Zwar steht man noch immer im Mittelfeld der Tabelle, doch sammelte man in den vorherigen fünf Begegnungen nur vier Punkte ein.

SV Ludesch 1b setzte sich mit diesem Sieg von FC Schruns 1b ab und belegt nun mit 17 Punkten den sechsten Rang, während Schruns 1b weiterhin 14 Zähler auf dem Konto hat und den neunten Tabellenplatz einnimmt.

Ludesch 1b stellt sich am Sonntag (13:45 Uhr) bei Farbencenter FC Thüringen 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Intersport FC Schruns 1b SV Brauerei Frastanz 1b.

4. Landesklasse: SV frigo Ludesch 1b – Intersport FC Schruns 1b, 3:1 (1:1)

87 Axel Mathias Kaman 3:1

69 Domenik Klein 2:1

45 Johannes Ganahl 1:1

34 Enzo Mott 1:0