Witwer belohnt FC Thüringen 1b – und schockt Mellau/Bizau/Bezau 1b

Details Montag, 17. Oktober 2022 07:10

Mit 1:2 verlor SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b am vergangenen Sonntag zu Hause gegen Farbencenter FC Thüringen 1b. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt.

FC Thüringen 1b geriet schon in der dritten Minute in Rückstand, als Julian Moser das schnelle 1:0 für Mellau/Bizau/Bezau 1b erzielte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Noah Witwer zum Ausgleich für Thüringen 1b. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand. Ein später Treffer von Aaron Witwer, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für Farbencenter FC Thüringen 1b. Am Ende verbuchte FC Thüringen 1b gegen SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b einen Sieg.

Mellau/Bizau/Bezau 1b findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Der Angriff ist bei der Heimmannschaft die Problemzone. Nur 20 Treffer erzielte SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b bislang. Mellau/Bizau/Bezau 1b wartet schon seit sechs Spielen auf einen Sieg.

Thüringen 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die drei Punkte brachten für die Gäste keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b erwartet am Mittwoch SPG Göfis/Satteins 1b. Farbencenter FC Thüringen 1b möchte an die ansprechenden Leistungen anknüpfen und die gute Form am kommenden Sonntag (13:45 Uhr) gegen SV frigo Ludesch 1b bestätigen.

4. Landesklasse: SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b – Farbencenter FC Thüringen 1b, 1:2 (1:1)

86 Aaron Witwer 1:2

45 Noah Witwer 1:1

3 Julian Moser 1:0