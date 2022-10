Mellau/Bizau/Bezau 1b stoppt Talfahrt

Details Donnerstag, 20. Oktober 2022 07:11

Mit SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b und SPG Göfis/Satteins 1b trafen sich am Mittwoch zwei Topteams. Für die Gäste schien Mellau/Bizau/Bezau 1b aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 2:6-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b den maximalen Ertrag.

Göfis/Satteins 1b erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der ersten Minute zur frühen Führung. Ehe der Schiedsrichter die Akteure zur Pause bat, erzielte Kevin Moosmann aufseiten von Mellau/Bizau/Bezau 1b das 1:1 (44.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Tobias Fetz stellte die Weichen für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b auf Sieg, als er in Minute 55 mit dem 2:1 zur Stelle war. Jetzt erst recht, dachte sich Adrian Doller, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (61.). In Minute 64 bejubelte Mellau/Bizau/Bezau 1b das 3:2. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Fetz bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (70.). Gabriel Hiller gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b (85.). Letztlich feierte Mellau/Bizau/Bezau 1b gegen SPG Göfis/Satteins 1b nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

In den letzten fünf Begegnungen holte SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b insgesamt nur vier Zähler.

Göfis/Satteins 1b taumelt durch die dritte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Mit diesem Sieg zog Mellau/Bizau/Bezau 1b an SPG Göfis/Satteins 1b vorbei auf Platz vier. Göfis/Satteins 1b fiel auf die fünfte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Das nächste Mal ist SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b am 22.10.2022 gefordert, wenn man bei SPG Spenglerei Burtscher Großwalsertal 1b antritt. Für SPG Göfis/Satteins 1b geht es schon am Samstag weiter, wenn man SPG CHT Brederis/Meiningen 1c empfängt.

4. Landesklasse: SPG Mellau/Bizau/Bezau 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 6:2 (1:1)

85 Gabriel Hiller 6:2

75 Jan Natter 5:2

70 Tobias Fetz 4:2

64 Jakob Presslauer 3:2

61 Adrian Doller 2:2

55 Tobias Fetz 2:1

44 Kevin Moosmann 1:1

1 Goekmen Koz 0:1