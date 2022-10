Knapper Erfolg für FC Sulzberg 1b

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 13:10

Durch ein 2:1 holte sich FC Sport Haschko Sulzberg 1b in der Partie gegen SPG Göfis/Satteins 1b drei Punkte. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Göfis/Satteins 1b hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 5:1-Sieg verbucht.

Nino Bilgeri machte in der 29. Minute das 1:0 von FC Sulzberg 1b perfekt. In der Zeit bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, es blieb bei der Führung für die Gastgeber. Elias Kaufmann beförderte das Leder zum 1:1 von SPG Göfis/Satteins 1b in die Maschen (56.). Samuel Baldauf stellte die Weichen für Sulzberg 1b auf Sieg, als er in Minute 59 mit dem 2:1 zur Stelle war. Mit dem Ende der Spielzeit strich FC Sport Haschko Sulzberg 1b gegen Göfis/Satteins 1b die volle Ausbeute ein.

FC Sulzberg 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Sulzberg 1b im Klassement nach vorne und belegt jetzt den neunten Tabellenplatz. FC Sport Haschko Sulzberg 1b bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und sieben Pleiten.

Mit 20 ergatterten Punkten steht SPG Göfis/Satteins 1b auf Tabellenplatz sechs. Sechs Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Begegnungen holte Göfis/Satteins 1b insgesamt nur drei Zähler.

Am kommenden Samstag trifft FC Sulzberg 1b auf SPG CHT Brederis/Meiningen 1c, SPG Göfis/Satteins 1b spielt am selben Tag gegen IPA SC Tisis 1b.

4. Landesklasse: FC Sport Haschko Sulzberg 1b – SPG Göfis/Satteins 1b, 2:1 (1:0)

59 Samuel Baldauf 2:1

56 Elias Kaufmann 1:1

29 Nino Bilgeri 1:0