Acht Treffer zwischen den Hatlerdorf Juniors und Schruns II

Details Sonntag, 14. Mai 2023 03:01

FC Schruns 1b blieb gegen Hatlerdorf Juniors chancenlos und kassierte eine herbe 2:6-Klatsche. Als Favorit rein – als Sieger raus. SC Hatlerdorf Juniors hat alle Erwartungen erfüllt. Enger ging es kaum: Schruns 1b hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Nexhmedin Sejfijaj traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von Hatlerdorf Juniors perfekt (4./6.). In der siebten Minute erzielte Intersport FC Schruns 1b das 1:2. Für den nächsten Erfolgsmoment von SC Hatlerdorf Juniors sorgte Samer Badawi (12.), ehe Jose Luis Espinoza Ordonez das 4:1 markierte (30.). FC Schruns 1b rettete sich mit einem deutlichen Rückstand in die Halbzeitpause. Mit dem 5:1 durch Sejfijaj schien die Partie bereits in der 50. Minute mit Hatlerdorf Juniors einen sicheren Sieger zu haben. Mit dem Tor zum 6:1 steuerte Ordonez bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (63.). Schruns 1b schoss in der 87. Minute das Tor zum 2:6. Letztlich feierte SC Hatlerdorf Juniors gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Mit 58 Punkten steht Hatlerdorf Juniors auf dem Platz an der Sonne. 85 Tore – mehr Treffer als das Heimteam erzielte kein anderes Team der 4. Landesklasse. Mit dem Sieg baute Hatlerdorf Juniors die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SC Hatlerdorf Juniors 19 Siege, ein Remis und kassierte erst zwei Niederlagen.

Intersport FC Schruns 1b steht mit 18 Punkten am Ende einer schweren Saison auf einem Abstiegsplatz. Mit nun schon 14 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und drei Unentschieden sind die Aussichten von FC Schruns 1b alles andere als positiv.

SC Hatlerdorf Juniors wandert mit nun 58 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Schruns 1b gegenwärtig trist aussieht.

Hatlerdorf Juniors stellt sich am Sonntag (14:45 Uhr) bei Farbencenter FC Thüringen 1b vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Intersport FC Schruns 1b SV Typico Lochau 1b.

4. Landesklasse: SC Hatlerdorf Juniors – Intersport FC Schruns 1b, 6:2 (4:1)

87 Ronny Schwarzhans-Doenz 6:2

63 Jose Luis Espinoza Ordonez 6:1

50 Nexhmedin Sejfijaj 5:1

30 Jose Luis Espinoza Ordonez 4:1

12 Samer Badawi 3:1

7 Ronny Schwarzhans-Doenz 2:1

6 Nexhmedin Sejfijaj 2:0

4 Nexhmedin Sejfijaj 1:0

