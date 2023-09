Acht Treffer zwischen Frastanz II und Lustenau 1c

Details Sonntag, 17. September 2023 01:49

FC Lustenau 1c gewann das Samstagsspiel gegen Keckeis Installationen SV Frastanz 1b mit 5:3. FC Lustenau 1c erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

SV Frastanz 1b geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Mohammad Nour Algumaah das schnelle 1:0 für FC Lustenau 1c erzielte. Samer Badawi versenkte die Kugel zum 2:0 für FC Lustenau 1c (17.). In der 23. Minute brachte Ibrahim Hassen den Ball im Netz des Gasts unter. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Fabian Stigger zum Ausgleich für Frastanz 1b. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit schnellen Toren von Algumaah (67.) und Dominik Amann (70.) schlug FC Lustenau 1c innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. In der Nachspielzeit (91.) gelang Sebastian Tschon der Anschlusstreffer für Keckeis Installationen SV Frastanz 1b. Algumaah setzte noch einen drauf und schoss einen weiteren Treffer für FC Lustenau 1c kurz vor dem Abpfiff (95.). Schlussendlich reklamierte FC Lustenau 1c einen Sieg in der Fremde für sich und wies SV Frastanz 1b in die Schranken.

Frastanz 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behält der Gastgeber den achten Tabellenplatz bei. In dieser Saison sammelte SV Frastanz 1b bisher zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Frastanz 1b weiter in Bedrängnis geraten. Gegen FC Lustenau 1c war am Ende kein Kraut gewachsen.

FC Lustenau 1c ist nach dem Erfolg weiter der Primus der 4. Landesklasse. Erfolgsgarant von FC Lustenau 1c ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 21 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Nur einmal gab sich FC Lustenau 1c bisher geschlagen. Mit vier Siegen in Folge ist FC Lustenau 1c so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft Keckeis Installationen SV Frastanz 1b auf FC Mellau 1b, FC Lustenau 1c spielt tags darauf gegen Peter Dach FC Koblach 1b.

4. Landesklasse: Keckeis Installationen SV Frastanz 1b – FC Lustenau 1c, 3:5 (2:2)

95 Mohammad Nour Algumaah 3:5

91 Sebastian Tschon 3:4

70 Dominik Amann 2:4

67 Mohammad Nour Algumaah 2:3

45 Fabian Stigger 2:2

23 Ibrahim Hassen 1:2

17 Samer Badawi 0:2

9 Mohammad Nour Algumaah 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.